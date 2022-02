¿Cuánto tardará que baje el precio de los huevos, que llega a $ 300 el maple?

Dos o tres meses, al menos, es lo que se precisará para que el precio que paga el consumidor por el huevo descienda desde el valor elevado al que llegó desde fines de enero, consecuencia de una oferta que disminuyó notoriamente dada la muerte de cientos de miles de gallinas ponedoras por la intensa ola de calor de mediados del primer mes de 2022.

Algo más de un mes después del problema, el precio del maple, que previo a esa adversidad climática estaba en el eje de los $ 150, trepó a unos $ 300 en algunos casos puntuales.

En un puesto ubicado sobre camino Carrasco, El Nabo Contento, esta semana el comerciante Mario Moreira debió colocar el precio del maple de 30 huevos tamaño jumbo, el más grande, a $ 280.

La gama de precios es muy variada, se los puede encontrar en distintas ferias y puestos desde $ 180 y hasta por algo menos, pero en ese caso se trata de huevos de calibre menor, con pesos bajos, de unos 35 gramos, en tanto los que valen cerca de $ 300 tienen el doble de peso y, por ende, rinden mucho más.

Mario Fasanelo, productor avícola en la zona de San Bautista, en Canelones, vendedor mayorista en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), destacó a El Observador dos aspectos que considera relevante “la gente sepa”: por un lado, que la única explicación del aumento del precio es que la producción bajó y la demanda sigue siendo la misma y, por otro, que “no habrá desabastecimiento, la capacidad de producir la estamos recuperando día a día”.

También pidió se tenga en cuenta que durante 2021, por ejemplo, se produjo el cajón de 360 unidades a un costo de $ 1.500 y ese cajón muchas veces se pudo vender a $ 1.000 o un poco más, porque había una producción excesiva, es decir que se vendió por debajo de la cobertura de los costos de producción.

Durante varios meses "la gente compró huevos a un precio muy bajo, pero el productor perdió plata".

El Observatorio Granjero de la UAM, en el marco de la divulgación que cada semana realiza (en dos momentos) sobre los precios de referencia para los productos hortifrutícolas y de granja, este lunes 21 dio cuenta de los siguientes valores mayoristas para cada uno de los tamaños del producto.

EO

“La mortandad que hubo por la ola de calor fue algo tremendo, hay gente que no recuerda algo igual en 40 años. No solo murió mucha gallina, también la que quedó bajó su producción y en el caso de gallinas de cierta edad ya no recuperan el nivel de producción anterior”, explicó Fasanelo.

Otro factor a tener en cuenta, no relacionado con el episodio climático, es que es normal que durante el verano la postura sea menor y que los huevos tengan en líneas generales un menor tamaño: la gallina come durante menos horas, por las altas temperaturas diurnas.

Diego Capera, quien trabaja en puestos en ferias de la capital, ofrecía al inicio de esta semana maples de huevos desde $ 190 a $ 250, con tres tamaños distintos.

"La gente, cuando el precio sube, compra el huevo más barato y de pronto no es lo ideal, porque pagando $ 20 más el maple se lleva un huevo más grande que rinde mucho más", comentó. También dijo que "aunque el precio sube, es un producto que la gente compra igual, porque es muy utilizado".

Juan Samuelle

Productores aseguran que no habrá desabastecimiento.

Según informó a El Observador en enero, Juan Ignacio Buffa, entonces ministro interino del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), por la ola de calor murieron 400.000 gallinas ponedoras, lo que representa el 10% del stock nacional.

Ello ambientó la declaración de "emergencia avícola" en todo el país, lo que habilita al productor que demuestre la afectación acceder a ayudas financieras de modo que la recuperación de la matriz productiva sea más sencilla.

Buffa también destacó que “el sector tiene una rápida capacidad de respuesta”.