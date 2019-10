Cuatro rounds: los golpes que se tiraron Martínez y Lacalle Pou

El debate fue un ring dialéctico en el que cada uno de los candidatos intentó dar su mejor golpe en los cuatro rounds temáticos. El blanco Luis Lacalle Pou y el frenteamplista Daniel Martínez levantaron las manos pero solo uno logró golpear más veces.

Primer bloque: Economía

Lacalle 6- 3 Martínez

Lacalle Pou fue dispuesto a debatir y empezó pegando (dijo que "el Frente Amplio incumplió promesas y por ende no es creíble"), frente a un Daniel Martínez que se quedó ajustado al libreto preparado previamente y le costó responder a sus provocaciones. Martínez empezó haciendo referencia a los dos modelos y a que votar a los blancos era volver al pasado y también hizo referencia al riesgo del recorte y "la motosierra".

Lacalle Pou pegó planteando incoherencias: “¿A cuál de los tres Daniel Martínez le creo: al que va a tener que aplicar el programa de gobierno del FA que plantea suba de impuestos, al que decía hace poco tiempo que quién asegure que no va a subir impuestos miente, o al que dijo hace tres días ante empresarios que no va a subir impuestos?”. “Fundamental que el candidato diga ante la ciudadanía cuál es el camino que va a seguir" y señaló el "antecedente inmediato de Tabaré Vázquez y Danilo Astori por incumplir su promesa de no aumentar impuestos y "seguirle metiendo la mano en los bolsillos a los uruguayos”.

Si bien Martínez tiró el dardo de compararlo con el presidente argentino Mauricio Macri, Lacalle Pou estaba preparado para ese golpe y le respondió que entonces lo debería comparar con "la Argentina de los Kirchner". Y aprovechó para darle otro golpe con el aumento de tarifas del FA, sobre su gestión en la IMM y lo recaudado a través de multas y patentes. Lacalle Pou replicó con una alusión a una frase de Martínez en el Parlamento, cuando defendió la gestión de Raúl Sendic en ANCAP. "El que preparó la fiesta de Ancap fue Daniel Martínez", remató después.

Segundo bloque: Seguridad humana y convivencia



Lacalle 5- 4 Martínez

Lacalle Pou empezó pegando con el mismo golpe de las promesas incumplidas (de bajar las rapiñas en 30%) en materia de seguridad “y por eso no es creíble”. Martínez intentó pegar con el anuncio de que Gustavo Leal, su asesor en seguridad, será su ministro del Interior si es gobierno y Lacalle Pou que ya se había referido al “asesor estrella” y a un mea culpa que hizo en 2014 sobre que había que aprender de los errores, dijo que le genera más preocupación aún saber que va a ser el ministro porque es quien "ha estado pegado a Bonomi". “Ha liderado con total fracaso, no por falta de presupuesto, ni de personal o equipamiento o de espalda política”, afirmó Lacalle.

El candidato blanco Lacalle Pou metió otro golpe anunciando que tienen es de un expresidente que dice que no hay “cosa mas linda que entrar con una 45 a un banco”, en alusión a Mujica. Y agregó que “están clamando por alguien que ejerza la autoridad”.

Martínez pegó diciéndole a Lacalle que sólo se dedicaba a criticar, otros tienen que gobernar y dijo que “la soberbia es una espantosa consejera”. Intentó tirarle un palo aludiendo a una entrevista al expresidente Lacalle en la que reconocía que no era fácil gobernar, pero no quedó claro que aludía a Lacalle padre y el golpe cayó en saco roto. También recordó el episodio de la cédula, y le endilgó el error de anunciar una medida que ya se practica. “No tiene experiencia para liderar este proceso deje que gente con experiencia”, le espetó Martínez.

Lacalle Pou respondió con dos episodios escandalosos de la seguridad, la “tristemente célebre” fuga de Morabito y los últimos casos de tráfico millonario de drogas. Martínez le tiró un último golpe al compararlo con Bolsonaro en su propuesta de reactivar el porte de armas a policías retirados.



Tercer bloque: Desarrollo humano

Lacalle 4 -2 Martínez

Martínez repuntó y le tiró un golpe diciendo que Lacalle Pou no estaba haciendo propuestas y sólo estaba criticando, y a continuación enumeró cifras y logros de educación en los gobiernos del Frente Amplio. Lacalle Pou respondió señalando también promesas incumplidas en educación, y recordó el episodio de la amenaza de declaración de esencialidad de Vázquez diciendo que “las corporaciones no se lo dejaron hacer”. También le disparó con la cantidad de gente viviendo en la calle. “Se intercambiaron cartas con el presidente de la República se pasan la pelota”, dijo.

El candidato del FA sacó entonces el tema de la vivienda y sacó a relucir la mala gestión de direcciones de blancos y colorados que fundieron el Banco Hipotecario. Lacalle retrucó citando frases de frenteamplistas, a Mujica cuando pidió "menos asistencialismo", a Cristina Lustemberg pidiendo "reveer diseño de políticas sociales", y a Mario Bergara hablando de "derroche por ineficiencia y falta de calidad", en relación a los más de 600 programas sociales que hay en el Estado.



Cuarto bloque: Futuro

Lacalle 5- 3 Martínez



Lacalle Pou abrió el bloque eligiendo el tema ambiental y recordó que se opuso a la instalación de la minera Aratirí. “Daniel Martínez dijo que era antipatriota”, recordó el candidato blanco y agregó que hoy esa empresa le está haciendo un juicio millonario al Estado. Además mencionó el deterioro de la calidad del agua, y la imposibilidad de solucionar el problema de los residuos. Dijo que “es un gran debe de la IMM”. También recordó un compromiso incumplido del FA de destinar el 1% del PIB para la ciencia.

Martínez respondió entonces con una ironía -que dio la sensación venía del tema anterior- al decirle que lo deberían nombrar vocero del Frente Amplio ya que se “ha pasado haciendo referencia y tratando de interpretar a actores del FA”. Y enseguida volvió a la idea de los dos modelos y a que Lacalle Pou representa al que "dejó tirado a los uruguayos en la calle", en relación a la crisis del 2002.

Buscando la confrontación una vez más, Lacalle Pou le reclamó por no responderle ni sobre la contaminación, ni sobre el tema del agua, ni sobre la necesidad de “remediar el Santa Lucía”. Martínez aludió a planes concretos sobre el agua y mencionó que la población podía consultar en "una página web" que no dijo cual era. “Hay que informarse”, le respondió a lo que Lacalle Pou afirmó: "Comisiones sobran lamentablemente pero después no tiene presupuesto ni tienen acción”.