D’Alessandro a sus compañeros antes del clásico: “Hay que jugar bien, no es solo pelear”

El volante argentino de Nacional, Andrés D’Alessandro, vivió su primer clásico del fútbol uruguayo y lo hizo en buena forma, con una correcta actuación tras ingresar en el segundo tiempo y con la victoria por 2-0 ante Peñarol en la vuelta del tradicional duelo al Gran Parque Central luego de más de 90 años.

El 10 albo contó sus sensaciones tras su estreno clásico, dijo que son partidos que a los que considera “diferentes” y en los que el jugador llega "con la adrenalina a mil”.

“Este fue especial por los 90 años sin haber jugado en el Parque”, dijo en declaraciones a Nacional TV.

D. Battiste

El festejo de Dale y Ocampo

“Para todo lo que se viene, esto es un envión anímico importante, pero con cautela y tranquilidad porque no se ganó nada y hay más clásicos por delante”, agregó D’Alessandro, en referencia al Torneo Apertura, certamen por el que fue la victoria de este domingo, y también a los enfrentamientos en los que ambos grandes se cruzarán por los octavos de final de la Copa Sudamericana, con la ida el próximo 15 de julio en el Gran Parque Central y la vuelta el 22 en el Campeón del Siglo.

El argentino consideró que los clásicos son “partidos que marcan”. “Te tiran para abajo si perdes y te levantan si ganas”, comentó.

“Qué bueno que pude ser parte de un partido que va a marcar para el hincha, para la carrera de todos y para la mía. En 40 años tener el privilegio de jugar un clásico, de cómo se dio todo, de lo que pasó, de volver al Parque… En poco tiempo en el club, la camiseta la vas sintiendo de otra manera”, comentó el veterano argentino.

Diego Battiste

El festejo de D'Alessandro y Cándido

Además, valoró la movida que hizo el club para ir a buscar el sábado a los jugadores tricolores de la selección uruguaya que quedaron eliminados de la Copa América, Sergio Rochet, Brian Ocampo y Camilo Cándido, para que estuvieran a la orden ante Peñarol.

“Pasó lo que pasó por una gestión del club, importante y a tiempo”, señaló. “Son jugadores importantes (…) Lo que hicieron fue para destacar, porque durmieron poco, viajaron, no pusieron ni un pero y fueron a la cancha. Todo lo que pasó después, es fútbol, el fútbol es lindo por estas cosas”.

Lo que les dijo a sus compañeros

D’Alessandro contó que “quería probar” el clásico del fútbol uruguayo por ser el primero que iba a jugar y también expresó lo que les dijo a sus compañeros.

“Como les dije a los chicos en un momento antes del partido: ustedes ya jugaron clásicos, yo no les voy a contar a ustedes cómo se juega un Nacional - Peñarol, yo no lo viví, no lo jugué, lo vi por la tele, pero saben lo que se necesita para ganar”, señaló.

Diego Battiste

D'Alessandro en un momento caliente del clásico

“Hay que jugar bien. No es solo pelear. Porque viste que en los clásicos se dice que hay que meter y pelear. Por un lado, está bien (meter y pelear) pero así no crecemos. Hay que jugar y el que juega mejor tiene más chances de ganar y está más cerca de la victoria. Hoy se y se jugó bien”, agregó.

Para el argentino, eso demostró que “el grupo está fuerte”. “Cuando el grupo está fuerte sus individualidades prevalecen”, señaló D’Alessandro, quien en ese sentido valoró cuando Ocampo “dijo estoy cansado y salió”, que Cándido hizo el último pique para el 2-0 faltando cinco minutos por jugar y que el Chino Rochet sacó varias pelotas con peligro de gol.