D'Alessandro: "La estructura del fútbol uruguayo no es de las mejores y requiere estar bien mentalmente"

Andrés D'Alessandro habló sobre su incorporación a Nacional y sobre lo que piensa del fútbol uruguayo después de unos meses integrado al plantel tricolor. "Me encontré con un fútbol uruguayo duro, complicado, difícil, con una estructura que no es de las mejores y no es novedad. Es importante estar bien mentalmente, es un fútbol que lo requiere, te encontrás con canchas que no están en buen estado, con situaciones que he pasado y no me sorprenden, entonces estoy muy bien adaptado a eso y me gusta. Son cosas diferentes y uno piensa que ojalá en el futuro el fútbol uruguayo pueda mejorar porque siguen sacando jugadores, hay buen material y con una estructura mejor el fútbol uruguayo puede crecer a nivel sudamericano mucho más", expresó el futbolista argentino el jueves en conferencia de prensa.

Leé también Domínguez en Uruguay: "Vamos a trabajar para que en 2030 la Copa del Mundo vuelva a su casa" D'Alessandro agregó que, pese a su carrera anterior exitosa y con 40 años, no llegó de paso a Nacional: "Lo tengo muy claro y lo tuve claro cuando hablé con el club a lo que venía, el momento de mi carrera en que estoy, los años que tengo y lo que representa Nacional en el fútbol sudamericano y mundial. No vine acá a estar de paso, sí a poder ayudar, a seguir con esta importante secuencia de victorias a nivel campeonatos y lógicamente el objetivo más importante este año es el tri, que hace mucho no se consigue". Diego Battiste La zurda de D'Alessandro Respecto al momento del equipo después de quedar afuera de los torneos internacionales, el argentino manifestó: "Nacional está bien, no podemos obviar que hemos quedado afuera de la Libertadores, que no lo esperábamos. También en ese momento tuvimos la llegada de un técnico y poco tiempo para trabajar, no es excusa obviamente, pero hubiesen sido diferentes algunos resultados con algún tiempo más de trabajo con Alejandro. Quedar afuera de la Sudamericana tampoco lo esperábamos; nos tocaron los clásicos y esperás jugarlos de la mejor manera; ganamos uno y perdimos uno, quedamos afuera por el gol de visitante, pero sí reconocemos que hemos perdido esa eliminatoria en el primer partido. De local en el Parque nos costó muchísimo no haber jugado bien, lo sabemos, no haber estado a la altura de lo que necesitaba el partido a todo nivel, táctico, técnico y Peñarol en ese partido fue mejor y ahí está la diferencia". Leé también En noviembre, el Estadio Centenario tendrá tres finales de Conmebol en ocho días El jugador que juega con la camiseta número 10 indicó que para jugar al fútbol en la actualidad se necesita algo más que talento: "Hoy al fútbol es imposible jugar sin movilidad, hay una base que para mí no es la más importante pero es fundamental que es el estado físico, para poder moverte y estar en plenitud. El fútbol evolucionó muchísimo a nivel táctico y físico. No que sea más importante que la pelota, porque de nada sirve correr y no pensar y dársela a los contrarios. La idea es tener un buen juego y entender el juego, de pensarlo. En mi posición siempre necesité movilidad porque es una zona de la cancha que es difícil de jugar, a uno o dos toques, saber jugar de espalda, saber cuándo darse vuelta y lo aprendí con el tiempo". Diego Battiste La sonrisa del 10 Agregó que no tiene problemas en jugar en diferentes puestos: "Trato de jugar como siempre jugué por algo me trajo Nacional. Si el técnico tiene otra idea en algún momento, jugar en otra posición, estoy abierto a cualquier situación. Me ha tocado de enganche, por afuera, por izquierda, por derecha, de segundo delantero. Estoy abierto a ayudar, a tomar minutos, a hacer mi parte y positivo que es importante en un grupo de fútbol. No es fácil con tantos jugadores que tiene Nacional ser parte, jugar, y eso tiene mucho que ver el día a día, la semana, por eso tratamos que los chicos no se bajoneen para tener una chance el fin de semana". Leé también Ronald Araújo y Griezmann mantienen la vieja costumbre del mate en Barcelona Nacional juega el domingo a la hora 20:30 contra Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central por la fecha 12 del Apertura. "Estamos con las mejores expectativas, a tres puntos de Plaza que está haciendo un campeonato bárbaro. Mirando para atrás, antes del partido con Maldonado, lamentamos los puntos perdidos con Cerro (Largo) porque estaríamos ahí primero líderes. Hay de darle hasta el final y con muchas ganas de poder llegar con esa posibilidad de ganar el Apertura".