De Angela Lansbury a Clint Eastwood: ¿quiénes son los más longevos de Hollywood?

La muerte de la legendaria actriz Olivia de Havilland el pasado domingo a la avanzadísima edad de 104 años dejó un hueco en Hollywood. Además de su mítica filmografía, de sus historias dentro de la industria y de la propia leyenda que forjó en pantalla, su partida fue la muestra fehaciente de que, poco a poco, el tiempo está borrando las huellas de la era dorada del cine estadounidense, o al menos de aquellos que la vivieron de primera mano. Por otro lado, la muerte de De Havilland no fue la única partida centenaria que marcó al cine en los últimos meses, ya que el año pasado, mucho antes de que supiéramos qué significaba covid-19 y habláramos de protocolos sanitarios, Kirk Douglas se despidió de este mundo a los 103.

Sin embargo, la lista de actores, actrices y cineastas longevos –particularmente longevos– sigue siendo extensa. Estos son solo algunos de los actores, actrices y directores que, en 2020, cruzaron la barrera de los noventa años –o ya estaban allí– y, en algunos casos, siguen resplandeciendo con el mismo brillo que antes.

Dick Van Dyke – 94 años

Congelado en la historia del celuloide por su participación en Mary Poppins (1964), Dick Van Dyke es hoy uno de los actores con más años en la industria del espectáculo. Entre sus obras más destacadas se encuentran el mencionado papel como El deshollinador en Mary Poppins, Chitty Chitty Bang Bang (1968) y su propio programa de televisión, The Dick Van Dyke Show, que se emitió en la década de 1960. Su última participación en pantalla grande fue en la secuela de Mary Poppins, estrenada en 2018 por Rob Marshall.

Angela Lansbury – 94 años

La vida de Angela Lansbury puede llegar a ser, en algunos años, una película como las que alguna vez protagonizó. Nacida en Londres en 1925, la actriz de la serie Murder, She Wrote y las películas La luz que agoniza (1944), Muerte en el Nilo (1978) y El embajador del miedo (1962) sufrió, entre otras cosas, una crisis cuando su primer marido la abandonó luego de confesarle su homosexualidad, tuvo que soportar que su hijo cayera en un espiral de heroína y otras drogas, y vio como su hija terminó formando parte de la tétrica familia Manson. No es de extrañar que decidiera escapar de Hollywood y mudarse a Irlanda para, desde allí, continuar con su vida. Lansbury también tuvo un pasaje destacado por Broadway y curiosamente, su última participación en cine también fue El regreso de Mary Poppins, en 2018.

Mel Brooks – 94 años

Mel Brooks no necesita presentación. Guionista y director, su firma se estampó en algunas de las comedias más importantes de Hollywood y su nombre es una leyenda. Entre sus obras más destacadas se encuentran Los productores (1967), El joven Frankenstein (1974), Spaceballs (1987) y Drácula: muerto pero feliz (1995). Hace poco apareció en un video de Twitter junto a su hijo Max pidiéndole a la gente que se ponga el tapabocas para salir a la calle.

Sidney Poitier – 93 años

Originario de las Bahamas, el director, guionista y actor Sidney Poitier es un nombre destacado en la industria del cine por desafiar, desde todos los puestos posibles y casi que por primera vez en la industria, los estereotipos y restricciones raciales de la década de 1950 y 1960. Fue el primer actor afroamericano en ganar un Oscar por su trabajo en Los lirios del valle (1963) y se destacó en las películas Fugitivos (1958) de Stanley Kramer, La historia más grande jamás contada (1965) de George Stevens y En el calor de la noche (1967).

Gene Hackman – 90 años

Sí, el rostro de Contacto en Francia, La conversación, Sin perdón y Los excéntricos Tenenbaum ya tiene 90 años. El actor nacido en 1930 en San Bernardino, California, es uno de los nombres principales que en los últimos treinta años del siglo XX protagonizó algunas de las películas más relevantes y mejor recibidas. Al servicio de Francis Ford Coppola, Clint Eastwood o William Friedkin, Hackman construyó una figura destacada y se quedó nada menos que con dos Oscar y estuvo nominado a cinco. Lamentablemente, su última película no estuvo a la altura de su figura: se trató de Welcome to Mooseport, una comedia que pasó sin pena ni gloria en 2004.

Christopher Plummer – 90 años

De todos los de esta lista –a excepción, claro, del inquieto Clint Eastwood–, Christopher Plummer puede darse el lujo de decir que sigue tan activo como hace treinta años. En el comienzo de su novena década, el protagonista de La novicia rebelde y El informante, tiene varias películas recientes que lo pusieron entre los primeros lugares del elenco, entre ellas Navajas y secretos (2019), Boundaries (2018) y Todo el dinero del mundo (2017). Este ganador del Oscar no parece, además, tener ganas de frenar.

Clint Eastwood – 90 años

El bueno de Clint es otro que está más activo que nunca. Delante o detrás de cámaras, su carrera –que comenzó en los spaghetti western de la década de 1960– no parece tener pausa y la lista de largometrajes se sigue engrosando. En los últimos diez años, por ejemplo, dirigió ocho películas y protagonizó tres de ellas. Con una salud de hierro (o al menos eso parece) y unas ganas de filmar que no ceden, su vigencia en el cine y su capacidad como director siguen intacta.