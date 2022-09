Defensa pagó en 2021 más de US$ 330 mil de luz y agua de clubes privados de la Armada y la Fuerza Aérea

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, envió en el mes de julio tres oficios a los comandantes de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército en los que les ordenó disponer el "cese inmediato" de los pagos que las fuerzas realizaban a las facturas de luz, agua, gas y teléfono de distintos clubes privados a los que también les enviaban militares para realizar diversas tareas.

La decisión tomada por García se produjo luego que el ministro recibiera una serie de informes que confirmaban que venían pagando estos contratos pese a que son instituciones privadas y que algunas de ellas no le daban ninguna contraprestación a las fuerzas.

A través de una solicitud de acceso a la información pública, El Observador accedió a los informes realizados por Jorge Wilson (Armada Nacional), Luis Heber de León (Fuerza Aérea) y Gerardo Fregossi (Ejército) que desembocaron en la resolución del ministro.

La respuesta señala que el Ministerio de Defensa Nacional pagó el año pasado $13.447.843 (más de US$ 330 mil) a tres clubes privados (el Club Naval, el Centro de Sub Oficiales de la Armada y el Club de la Fuerza Aérea) correspondientes a facturas de luz, agua, gas y teléfono, monto que salió del presupuesto asignado a "suministros" de cada una de las fuerzas.

Armada Nacional

Los informes también dan cuenta que la Armada no sabe cuándo comenzó algunos de los pagos y estima que en el caso de la luz viene realizándolo desde, al menos, la década del '70. En el caso de la marina, la cuenta da un beneficio millonario para el Club Naval y el Centro de Sub Oficiales, ya que no otorgaban nada a cambio.

En el caso del Club Naval, la respuesta señala que la Armada no tiene un "registro exacto" de cuándo empezó a pagar las facturas del club aunque menciona que "data de muchos años". "En el caso de UTE, los pagos se han efectuado desde, al menos, la década del '70", dice el documento.

En 2021, Defensa pagó $885.865 por facturas de OSE; $1.527.770 de UTE; $352.643 de gas y $36.500 de Antel. El monto total de los pagos a este club en 2021 asciende a $2.802.778. A su vez, 13 militares prestan servicios en esta institución hasta el 24 de octubre, cuando vence el contrato y no se prorrogará.

En el caso del Centro de Sub Oficiales, la Armada le pagaba UTE y Antel y tampoco hay registro de la fecha de inicio, aunque nuevamente se estima que la los contratos de la luz vienen de la década del '70. En este caso, el monto pagado en 2021 ascendió a $202.558 de UTE y $17.873 de Antel a los que se suman seis militares que cumplían tareas.

A la Liga Marítima, la Armada no le pagaba ningún servicio pero sí enviaba tres soldados a hacer distintos trabajos.

Más allá de los contratos con clubes, la respuesta indica que en 2022 la Armada le dio 4 mil litros de gasoil marino a granel a ADES, un apoyo puntual "dada la demora que tenía esta institución en recibir el combustible que anualmente le asigna Ancap".

"La relación con esta institución es diaria y fundamental, forma parte y es un actor clave del plan SAR marítimo nacional. Visualizando la problemática que ADES no pudiera operar por falta de combustible y como esto afectaría la obligación del Estado en el cumplimiento de la búsqueda y rescate en el mar, es que la Armada había tomado la decisión de apoyarlo provisoriamiente", explica el documento.

García también ordenó dejar de hacerlo y reiteró el gasoil marino solo puede ser usado por parte de la Armada.

En la Fuerza Aérea, el general del Aire, Luis Heber de León, informó que por un acuerdo del año 2012, esta fuerza le paga la luz al Club de la Fuerza Aérea en "contraprestación" por la utilización de las instalaciones "a requerimiento de la fuerza", un pago que ascendió en 2021 a $10.424.634.

Por último, el Ejército no tuvo pagos a "instituciones externas" aunque de todos modos siete soldados trabajaban en el Centro Militar y tres en el Círculo Militar, contratos que fueron cancelados.

La historia

El tema había saltado a la luz pública cuando el contralmirante Otto Gossweiler ordenó cortar con los pagos de la Armada al Club Naval, el Centro de Sub Oficiales Navales y la Liga Marítima. El caso, definido de forma inconsulta por el militar, le valió una sanción pero expuso una erogación millonaria de la que tampoco hay rastros precisos acerca de cuándo comenzó.

La decisión también provocó consecuencias, ya que el Club Naval debió cerrar sus puertas durante un par de días debido a que un grupo de funcionarios de OSE cortaron el agua de los dos predios de la institución ubicados en las calles General French y Copacabana en el barrio de Carrasco en Montevideo. “Se pone en conocimiento que por un problema en el suministro del agua las instalaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso”, decía el texto enviado de forma privada a todos los socios.

Los cortes se produjeron en medio de un enfrentamiento entre Gossweiler (director de Material Naval) y el comandante Wilson. Desde el entorno del comandante aseguraron entonces que las denuncias obedecían al interés de desplazarlo al frente de la institución, mientras que allegados al contralmirante dijeron que únicamente perseguía el objetivo de frenar con la corrupción interna. A su vez, desde Defensa mencionaban que algunas de las denuncias refieren a temas de larga data que esta administración está intentando corregir mediante decretos, resoluciones y modificaciones que se incluyen en las rendiciones de cuentas.