Defensor se distancia en aporte de jugadores a las selecciones juveniles

El presente deportivo de Defensor Sporting sorprende. Sorprende por los malos resultados en primera división y porque es un club que está acostumbrado a pelear campeonatos. Sorprende porque muchas veces queda por encima de Nacional y Peñarol en la tabla de posiciones y porque en los últimos cinco torneos cortos que jugó, por nombrar solo algunos, no pasó de la quinta posición.

Las formativas, por el contrario, siguen siendo la carta de presentación que tiene el club para presumir un trabajo que, desde hace varios años, ninguno de los dos grandes iguala. El crecimiento deportivo, el aporte a las selecciones uruguayas y el alto porcentaje de jugadores que terminan en primera división son argumentos que sobran para enfrentar con carpeta la discusión de cantera inagotable, con la que tanto se embandera Nacional.

Los juveniles de Defensor, Nacional y Peñarol —en ese orden— fueron, justamente, los que poblaron la última convocatoria de las selecciones menores de Uruguay, con el 62.28% del total de futbolistas. Pero con una pequeña diferencia: la estadística favorece tanto a los de Parque Rodó que ya podrían empezar a sacar pecho.

Bajo las órdenes de Alejandro Garay, en sub 15, por ejemplo, Defensor aportó 7 de los 25 citados (28%), seguido de Nacional con 6 (24%), en tercer lugar Liverpool con 5 (20%) y cuarto Peñarol con tres (12%).

En sub 20, con otro entrenador, la diferencia se acentúa aún más porque esta vez 9 de los 22 integrantes del plantel que encabeza Gustavo Ferreyra son de Defensor, mientras que 3 juegan en Peñarol y apenas 2 en Nacional.

La única divisional celeste donde la cantidad de convocados por club no presentó distancias entre los tres fue la sub 17. Allí, de los 26 juveniles que dispuso Diego Demarco para los últimos entrenamientos, había 15 que se repartían entre Defensor, Nacional o Peñarol en cantidad iguales.

De pique, el buen trabajo de las formativas violetas siempre queda pautado. Aunque esta vez también se lleva un premio: fueron la que más futbolistas le brindó a Uruguay entre todas las últimas citaciones de sub 15, sub 17 y sub 20 con el 28.77%, contra 17.81% de Nacional y 15.7% de Peñarol.

¿Por qué Defensor Sporting tiene una incidencia tan importante?

Sebastián Taramasco, coordinador de las divisiones inferiores de Nacional, dijo a Referí que a Defensor se lo debe considerar “un grande” de la categoría y le atribuyó parte del éxito a lo que, entiende, es una mínima diferencia entre los recursos económicos que destinan uno y otro.

“No hay tantas diferencias presupuestales con Nacional y Peñarol. No hay diferencias de infraestructura, al revés: ellos están muy bien posicionados porque son una institución que hace muchos años apostó a la captación y a la formación de futbolistas”, dijo.

Sobre el trabajo de las inferiores tricolores, aclaró que los llamados de futbolistas a la selección funcionan como “un elemento más de evaluación”, pero recordó que la prioridad, en realidad, siempre es la misma: “Formar jugadores para el primer equipo de Nacional y que logren el éxito deportivo ahí”. Por el momento, no está entre sus objetivos ni los de la institución desarrollarlos para que jueguen con Uruguay o para que generen un proceso de venta a largo plazo.

Taramasco recordó, además, que hay tres jugadores de Nacional, habitualmente convocados a la sub 20 —Renzo Orihuela, Guillermo Centurión y Santiago Cartagena—, que no estuvieron disponibles la última vez por estar en la burbuja sanitaria de la Copa Libertadores. Aunque eso sí: en caso de incluirlos en la estadística de citados, el plantel de la categoría pasaría a ser de 25 jugadores, pero el premio al equipo que más aporta seguiría quedándose en Parque Rodó. Defensor sumaría, entonces, el 27.63%, Nacional 21.05% y Peñarol 14.47%.

Pero los elegidos de la cantera de Defensor van más allá de la última citación. De hecho, si se toman en cuenta todas las nominaciones históricas para Sudamericanos Sub 20, también supera a los grandes. En ese terreno, sumó 37 seleccionados, Nacional 35, Danubio 33 y Peñarol 26.

En Mundiales Sub 20, por ejemplo, la historia se vuelve a repetir. Es, también, el que colocó la mayor cantidad, sumados todos los campeonatos, con 26. Danubio llevó 20, Nacional 18 y Peñarol 17, según datos que recoge el periodista Nicolás Musetti.

El exfutbolista y director deportivo de Defensor Sporting, Fernando Fadeuille, resumió las razones por las que, a su parecer, la cantera del equipo tiene tanto éxito. “Hay muchas. Una de ellas, bastante fundamental, es la captación del club, que suele traer buenos futbolistas. También los recursos humanos, los cuerpos técnicos, los profes, la formación integral, el comportamiento de los futbolistas y el entendimiento táctico que tienen. Todo eso ayuda a que sean elegidos”.

Con la aspiración de seguir mejorando la infraestructura, dejó claro que económicamente están “por debajo de Nacional y Peñarol” y que no pueden competir en ese rubro, pero también guardó margen para alabar a su as bajo la manga. “Estamos tratando de seguir mejorando la infraestructura para tener mejores condiciones de entrenamientos. Somos fuertes en la captación y seguiremos apostando a eso”, explicó.

AUF

Pero, ¿el éxito de Defensor se limita solo a las selecciones uruguayas de juveniles? La respuesta rápida es no. Solo basta analizar el último plantel seleccionado por Óscar Washington Tabárez para enfrentar a Brasil, donde, una vez más, el reinado es del mismo club. Martín Campaña, arquero titular por la lesión de Fernando Muslera, Yonatan Irrazabal, llamado por primera vez, Damián Suárez, Martín Cáceres y Mauro Arambarri completan la lista de excanteranos que representan al 25% del plantel celeste y que, desde el comienzo de siglo, componen una lista de 25 jugadores surgidos en los alrededores del Franzini. Atrás queda Peñarol con tres nominados* —Diego Rossi (22), Darwin Núñez (21) y Brahian Rodríguez (20)— y completa el podio Nacional con dos: Alexis Rolín y Gabriel Neves.

Lo que es digno de mencionar, entonces, es el éxito que tiene su cantera. Que no es casualidad: pocas cosas parecen gustarle más a los dirigentes violetas que apostar al rendimiento de los jóvenes. De las últimas cuatro tablas generales de menores, ganaron dos (2016 y 2018) y este año también fueron el club que se llevó más puntos.

AUF

Peñarol quizás pueda seguir sacando nota de ser el cuadro que más futbolistas sumó a planteles de Uruguay en mundiales de categorías mayores. Nacional, probablemente, siga haciendo eco de que su plantel de primera división está poblado de canteranos. Pero Defensor puede ir más allá y sacar pecho de ser el que mayor cantidad de jugadores —de todas las categorías— aporta a las selecciones juveniles.

*Nahitan Nández no fue incluido como futbolista formado en Peñarol porque llegó al club con 18 años.