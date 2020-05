La tradición de Defensor Sporting en la formación de futbolistas se impuso en el mercado uruguayo como una grifa de calidad, que luego de innovar, cambiar las reglas del mercado y ser pionero en este rubro en la década de 1980 y 1990 junto a Danubio, en la actualidad compite de igual a igual con Nacional y Peñarol en inversión para el desarrollo de futbolistas juveniles. Los tricolores invierten US$ 1,5 millones anuales en su cantera y los aurinegros entre US$ 1,3 y US$ 1,5 millones.