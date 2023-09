Delegados de Peñarol, Trochansky y Moratorio, sancionados por el Tribunal de Ética

El Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitió este lunes dos fallos con los que sancionó a dos de los tres delegados de Peñarol: Julio Trochansky y Gonzalo Moratorio.

Ambos delegados criticaron duramente a través de distintos medios la actuación del árbitro Christian Ferreyra en ocasión del partido entre Danubio y Peñarol, por el Torneo Intermedio de este año, donde el árbitro anuló, a instancias del VAR, dos goles de Abel Hernández por fueras de juego de Hernán Menosse que generaron interferencia con el accionar defensivo de Danubio.

El partido se jugó el 8 de julio. Ese mismo día, Trochansky escribió un tuit con una captura de pantalla del partido Danubio vs Peñarol y escribió: "Los partidos de fútbol se han llenado de corruptos ladronzuelos al servicio del poder".

Julio Trochansky sancionado por un mes

Julio Trochansky, suspendido

Denunciado por ese tuit, cuando se le confirió traslado de la demanda, Trochansky dijo en su defensa, según recoge el fallo al que tuvo acceso Referí: "que no hay méritos para formalizar un expediente ante el Tribunal, que hay una persecución (por parte de los árbitros) a la libertad de expresión consagrada constitucionalmente y que la única forma de parar con las denuncias infundadas es que el Tribunal cese las sanciones sin lógica".

El Tribunal, en cambio, desestimó esa defensa expresando que "este organismo tiene la convicción que la única manera de poner fin a las denuncias es el comportamiento cauteloso y correcto de los dirigentes locales".

"No corresponde al denunciado calificar o argumentar qué denuncias merecen trámite y cuáles no. El Código, en el art 30 establece claramente y de forma detallada cuáles son las conductas sancionables o reprobables, entre ellas, se encuentran las declaraciones malintencionadas que realicen los comprendidos en el ámbito de aplicación subjetivo del Código", se agregó en los considerandos del fallo.

Una vez más el Tribunal dio por tierra con el manido argumento de la libertad de expresión que los dirigentes de Peñarol han utilizado, siempre sin éxito, para defender sus dichos agraviantes en contra los arbitrajes. Así le pasó al presidente Ignacio Ruglio cada vez que compareció al Tribunal de Ética, al consejero Jorge Nirenberg o al presidente de la Comisión de Deportes, Víctor Bedrossian.

Ignacio Ruglio, otro sancionado por el Tribunal de Ética

Sobre ese punto, esto dijo el Tribunal: "En referencia a lo expresado por el denunciado en su escrito de defensa, no es de recibo el argumento de la libertad de expresión o el argumento de que sus expresiones son abstractas y no están dirigidas a una persona en particular o hecho concreto. Su publicación y la foto que acompaña el tweet hacen referencia a un partido y a una jugada específica. Basta analizar la repercusión del tweet en cuestión (48 retweets, 3 citas y 230 me gusta) para poder concluir que dichos comentarios son validados por al hincha y generan un clima hostil. Ya lo hemos expresado en varios de nuestros fallos que, sin perjuicio de que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental consagrado a nivel Constitucional, dicha libertad tiene límites. Entendemos que no es necesario ahondar en un concepto doctrinario de libertad de expresión, ella implica la posibilidad de libre comunicación y expresión de pensamiento, pero, esa libertad se encuentra limitada a la circunstancia de que nuestros dichos u opiniones no agravien a los destinatarios de nuestras expresiones u opiniones. En ese caso no le corresponde al denunciado delimitar cuales son los limites o cómo puede el destinatario sentirse o no agraviado".

Con esos argumentos, el Tribunal decidió sancionar a Trochansky por un mes de acuerdo al artículo 38 literal c del Código de Ética que dice que la suspensión temporal tiene un mínimo de un mes y un máximo de cinco años.

En este caso, resultó relevante el hecho de que Trochansky tuviera antecedentes recientes.

Apercibimiento para Gonzalo Moratorio

Moratorio, por su parte, asistió al otro día del partido Danubio vs Peñarol al programa de Canal 10, Punto Penal, donde realizó duras críticas contra Ferreyra.

Christian Ferreyra, el juez agraviado

"Tal y como surge de la prueba aportada por el denunciante, el Dr. Moratorio expresó: 'Es una vergüenza que Ferreyra sea internacional', 'Los arbitrajes tendenciosos generan violencia' y 'El Var generalmente se equivoca para el mismo lado'", expresó en los resultandos el fallo al que también tuvo acceso Referí.

En su defensa, Moratorio expresó que la prueba agregada "carece de autenticidad y que las mismas estar cercenadas y sacadas de contexto". Afirmó que dichas líneas "corresponden al Programa Punto Penal y no a su persona". Dijo que sus comentarios acerca de la labor del árbitro Ferreyra "no es un hecho reprobable, que se trata de una percepción personal e individual de un ciudadano", que la actividad del juez es "pasible de criticas", se excusó en el hecho de que las redes sociales son medios masivos que se utilizan como medios "para decir epítetos, insultos a personajes públicos y a su entender nunca pasa nada, en virtud de que "se prioriza la libertad de expresión". También enfatizó de que nunca dijo la frase de que “El VAR se equivoca para el mismo lado” y concluyó diciendo que "la denuncia carece de valor probatorio y argumentativo".

Una vez más, el Tribunal abatió la excusa de la libertad de expresión: "No es de recibo el argumento que este Tribunal cercene derechos tales como la libertad de expresión. El art 29 de nuestra Constitución establece: 'Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren'. El texto es claro, no hay censura previa, pero, cada uno es responsable de los comentarios que hace, y en caso de que se lesione el honor o reputación de un individuo, será pasible de responsabilidades. Tal es el caso que nos compete, debemos analizar hasta qué punto la libertad de expresión se puede utilizar como salvoconducto para poder opinar y expresar cualquier tipo de declaraciones, que en algunos casos, rozan la falta de respeto o causan agravios a una persona especifica. Tal y como lo hemos expresado en otro fallos, este Tribunal, entiende que la libertad de expresión tiene límites, a veces bien determinados, a veces un poco más difusos. El Código Ético, nuestra principal herramienta para ajustar cada uno de los procedimientos que llevamos a cabo, establece en su art.30 que las declaraciones mal intencionadas son una conducta reprobable".

Sobre las frases que Moratorio dijo que Punto Penal le atribuyó, el Tribunal examinó la entrevista y dictaminó: "Surgen varias expresiones desafortunadas, dichas manifestaciones atacan directamente a la labor arbitral y puntualmente con un árbitro especifico, como es el juez Ferreyra"

Estas fueron las frases que el fallo recogió para sancionar a Moratorio:

"El Problema es cuando se vuelve sistemático. Cuando el que se afecta es exclusivamente un equipo y se beneficia a otro”.

“Hay una tendencia, algunos pueden compartir, otro no pueden compartir, pero evidentemente hay una tendencia en los últimos dos años de que fue perjudicado Peñarol por los arbitrajes y fue beneficiado Nacional por los arbitrajes. No quiere decir que fue intencional, pero si es claro que hay una tendencia”.

“Lo que genera violencia son los arbitrajes tendenciosos”.

En ese caso el tribunal analizó la etimología del término "tendencioso" para concluir: "Se comparte que los árbitros se sientan agraviados o desprestigiados cuando uno de los dirigentes de unos de los Clubes más importantes de nuestro país sugiere en un programa de televisión masiva que los arbitrajes son tendenciosos".

Otro de los méritos que encontró el Tribunal para castigar a Moratorios es que sus palabras dejaron "instalada una especie de teoría conspirativa contra la institución que representa".

"Cuando se lleva a cabo o se elucubra un teoría conspirativa es porque detrás de ellas se presume que hay fines espurios y que en la mayoría de casos, se carece de pruebas al respecto. Si dicha teoría se aplica a este caso, se deja a entrever que los encargados de impartir justicia en los partidos de un campeonato de Primera división profesional de un país están favoreciendo a un equipo y perjudicando a otro, vaya a saber con qué intención o fines", agregó el fallo en sus considerandos.

Como no tenía antecedentes, Moratorio fue sancionado con una amonestación y se lo exhortó a no realizar nuevas manifestaciones agraviantes.

La última denuncia de Moratorio ante el Tribunal de Ética se remontaba a febrero de 2021 cuando criticó el arbitraje de Andrés Matonte de un Liverpool vs Peñarol en Belvedere.

Los fallos fueron firmados por Eduardo Véscovi, Alfredo Etchandy e Ismael Blankleider.