Juan Pablo Decia se refirió a los cuestionamientos de Ruglio y de Nirenberg, y reveló un detalle sobre Moratorio

Durante 11 años alternados entre 2008 y 2022, Juan Pablo Decia integró la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Hace más de un año está fuera del fútbol, y en las últimas semanas su nombre fue propuesto para ocupar la delegación de Nacional en la AUF o en el Comité Ejecutivo en lugar de los tricolores. Eso generó la reacción de Peñarol, cuestionando su posible designación.

¿Decia está listo para asumir alguna representación de Nacional en la AUF? ¿Cómo recibe los cuestionamientos de Peñarol?

Todo lo que se ha dicho de mi persona en cuanto a un actuar parcial en los 11 años que estuve en la Comisión Disciplinaria, no tiene el más mínimo sustento ni asidero. En 11 años, nunca se revocó un fallo en los que participé. ¿Eso qué quiere decir? Que esos fallos fueron ajustados a derecho y, en este caso en el que Peñarol dice que actué parcialmente y perjudicando sus intereses, nunca impugnó ninguno de esos fallos que tilda como sesgados o parciales de la Comisión Disciplinaria y en particular de parte mía. Insisto en esto, porque es importante: en 11 años, Peñarol nunca presentó ni un recurso contra esos fallos que hoy cuestiona como fallos no ajustados a derecho o parciales, y el único fallo de la Comisión de Disciplina que en los últimos 11 años resultó revocado por un Tribunal de Apelaciones fue el vinculado al último clásico que se jugó en 2022 en el Parque Central, cuando yo ya no estaba en la Comisión de Disciplina. ¿Qué ocurrió en ese momento? Ese fallo fue redactado por el representante que puso Peñarol en esa Comisión de Disciplina y, en un hecho que no tiene precedentes, torció la redacción para que se entendiera que no era apelable. Naturalmente, Nacional apeló y el Tribunal de Apelaciones le dio la razón no solo en cuanto a que era apelable, sino que también revocó una sanción que claramente tenía un sesgo partidario y un sesgo de quien lo redactó que era el representante de Peñarol en la Comisión de Disciplina, Juan Menghi, que por cierto integra la lista de Ignacio Ruglio.

Foto: Leonardo Carreño.

Juan Pablo Decia

¿Le molestó leer las expresiones de los dirigentes de Peñarol sobre su gestión?

Me molesta, porque nada de lo que dicen tiene sustento. Nada de lo que sostienen tiene su correlato en lo que fue mi historia en los 11 años de trabajé en la Comisión de Disciplina de la AUF. Por eso me gustaría instar a los dirigentes de Peñarol, en concreto a Nirenberg, Ruglio, Tealdi y Moratorio, y a todos los que se refirieron al tema, en qué resolución su club se sintió perjudicado por mi actuación y qué actitud procesal asumió Peñarol frente a ese fallo. Porque los clubes tienen los mecanismos impugnativos igual que cualquier justiciable, que entiende que está siendo afectado en sus derechos, que son los recursos. Si Peñarol dice que lo perjudiqué en determinado fallo, me gustaría que me digan en concreto de qué fallo están hablando y, lo más importante, que le digan a la opinión pública qué actitud procesal asumió Peñarol, si presentó un recurso o no contra ese fallo. Porque Peñarol aceptó y consintió el fallo de Disciplina sobre el recordado clásico de la garrafa (Uruguayo Especial 2016), el del clásico de la ambulancia (final del Uruguayo 2014-2015) y el del partido en el que fue baleado una persona en el entretiempo (Peñarol-Rampla en 2016) y en un sinfín de fallos en los que Peñarol dijo haberse sentido perjudicado pero procesalmente no ejerció ninguno de los recursos que estaban a su disposición para lograr que un tribunal superior corrigiera la actuación que ellos entendían era maliciosa y deliberada de la Comisión Disciplinaria de aquel entonces que yo integraba.

Peñarol cuestionó la posibilidad que ingrese como delegado o en algún estamento de la AUF.

Sabías que Gonzalo Moratorio, actual delegado titular de Peñarol, renunció a la Comisión de Disciplina y a la semana siguiente ya estaba trabajando por Peñarol.

Foto: Leonardo Carreño.

Juan Pablo Decia, ex integrante de la Comisión de Disciplina de la AUF

¿Moratorio estaba por Peñarol en la Comisión de Disciplina?

Estaba por la Mutual de Futbolistas. Era el mismo caso que el mío, pero de un día para el otro pasó como representante de la Mutual en un tribunal a delegado de Peñarol. Por eso resulta llamativo que se cuestione la posibilidad, que no se concretó en mi caso, de ir a la delegación de Nacional o a un puesto en representación de Nacional en la AUF cuando el actual delegado titular de Peñarol ni siquiera se tomó el tiempo para entrar a la delegación de su club luego que transcurriera un período prudencial, que siempre es deseable en estos casos. Entonces, hay que ser coherentes.

¿Peñarol ve su presencia en la AUF como una piedra en el zapato?

Asumo, por lo que están haciendo, que soy una persona que prefieren tener lejos de la AUF, porque soy alguien que conoce al dedillo cómo funciona todo el ordenamiento jurídico interno de la Asociación, desde los Estatutos hasta el reglamento más específico en cualquiera de sus ámbitos. Saben que soy una persona que me planto y discuto desde el conocimiento técnico. Obviamente esos cuadros son los que Peñarol, con gran habilidad, pretende tener lejos de la AUF. Porque Peñarol tiene sus cuadros en la Asociación, los tuvo con Gastón Tealdi y los tiene en la Comisión de Disciplina. Se encargaron de sacarme a mí, y el funcionamiento de la comisión que antes era estrictamente técnico ahora se ve rozado por cuestiones que vinculan más a la pasión de los clubes y al sesgo partidario que al funcionamiento técnico que debe tener una Comisión de Disciplina, como la que integré durante tantos años.

“Es un momento de bajar la pelota al piso, poner blanco sobre negro y los dirigentes de Peñarol que cuestionan sentirse afectados o violentados en su derecho, que le digan a la opinión pública en qué fallos se sintieron perjudicados y qué actitud procesal asumió el club frente a esas situaciones, porque se está generado un aura muy nociva para el funcionamiento de la AUF. Yo que estuve ahí adentro durante 11 años y puedo dar fe que lejos estuvo en ese tiempo de ocurrir lo que Peñarol pretende instalar en la opinión pública”

¿En 2022 participó en la apelación que hizo Nacional al fallo de la Comisión Disciplinaria por lo ocurrido en el clásico en el Parque Central?

Lo que hice fue asesorar a la directiva y a la delegación de Nacional porque ese fallo era apelable, merecía ser impugnado y existían méritos para que fuera revocado, como finalmente ocurrió, porque en donde se establecía la sanción se había inventando literalmente por parte de quien redactó el fallo, que fue el representante de Peñarol, una sanción para que se entendiera que la misma no era apelable. Esa fue la muestra clara y elocuente de lo que digo, porque durante 11 años nunca pasó nada de eso.

Cuando habló con el presidente José Fuentes para asumir como delegado de Nacional, ¿se generó expectativas de ingresar en un rol para el que expresa estar preparado?

Sí, me generó expectativa. Entendía que debía pasar un tiempo entre mi salida de la Comisión de Disciplina y mi vuelta a la Asociación como integrante de la delegación de Nacional o en cualquier otro estamento. Ese tiempo pasó. Hoy hace más de un año que estoy alejado de la AUF. No se pudo concretar mi ingreso en la delegación por la situación que lamentablemente atraviesa el presidente, que esperemos pueda salir pronto, porque mi ingreso a la delegación dependía que Balbi fuera al Ejecutivo y que Olmos ingresara a la directiva.

"Una mentira por más que se repita mil veces, como que Nacional manda en la AUF, va a seguir siendo una mentira porque los hechos son objetivos y las cosas no son como pretende mostrar Peñarol"

¿Usted decía que era socio de Nacional cuando integraba los tribunales?

Nunca oculté mi condición de socio e hincha de Nacional, pero siempre fui categórico y todos mis actos respaldan que cuando me tocó intervenir en Disciplina siempre fui ecuánime y llevé adelante una actuación técnica y jurídica, y cuando tenía que fallar en cuestiones vinculadas a Nacional y Peñarol, mi condición nacionalófila quedaba de lado y me abocaba a fallar técnicamente como mi real saber y entender indicaba. El tiempo me dio la razón, porque ninguno de esos fallos fueron revocados por un tribunal superior y siempre, en todos los casos, fueron aceptados por las partes, por Nacional y por Peñarol.

Foto: Leonardo Carreño.

Decia era el candidato de José Fuentes para integrar la delegación de Nacional en la AUF

¿En algún momento le dijeron que puede transformarse en el nuevo Navascués?

Navascués es una figura única e irrepetible. Cada uno tiene su impronta. Yo tengo la mía, Navascués la suya, Enrique Campos que es un excelentísimo técnico también tiene la suya y Olmos, que no tiene la visibilidad pública de Campos o Navascués, trabaja intensamente con una formación técnica muy fuerte desde hace muchos años. Nacional tiene cuadros técnicos muy interesantes, que tiene que preservar y promover, y en el que cada uno desde su lugar y con su impronta pueda aportar al club lo que puede. En este caso, estando afuera de la AUF aporté al club parte de mi experiencia, asesoré en cuestiones puntuales y, obviamente, como persona de fútbol y como socio e hincha de Nacional la expectativa de poder integrar la delegación u otro estamento de la AUF siempre está latente, pero ante todo hoy es mi deseo ferviente es que aquellos que enchastraron mi persona que muestren con pruebas cuándo actué de manera parcial o con falta de ecuanimidad. Los hechos me respaldan y es una discusión que no tiene margen para seguirla cuando la prueba de mi actuación técnica imparcial es irrefutable.