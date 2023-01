Entrevista a Delgado: de veterinario a político y cómo decidió ser blanco siendo hijo de un colorado

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado habló sobre su salto de la veterinaria a la política, y contó cual fue el reclamo de sus hijos por sus ausencias a causa de su actividad. En entrevista con Posdata, el ciclo que conduce el periodista Oscar González Oro, Delgado se emocionó al recordar un intercambio que tuvo con una de sus hijas por un cumpleaños en el que estuvo poco tiempo.

"Pilar hace no tanto me dijo 'porque en aquel cumpleaños que yo le hice en McDonald' s, viniste con tu secretario que estabas de no sé qué, te comiste una hamburguesa y te fuiste´. Y me lo recordaba totalmente, se acordaba lo que había hecho, cuanto había estado, es increíble", comentó.

Mirá el video: