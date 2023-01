La emoción de Delgado al hablar del reclamo de sus hijos por sus ausencias y sus aspiraciones para 2024

La candidatura para 2024, lo que le gustaría que se dijera del actual mandato cuando termine y su vínculo con su esposa y sus hijos que le han reclamado por no estar en momentos importantes, al punto de que se emocionó hasta las lágrimas al contarlo, fueron los momentos más significativos de la entrevista al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

En la entrevista para el ciclo Posdata que conduce el periodista Óscar González Oro, Delgado también se refirió a sus orígenes en la política y en el Partido Nacional, pese a que su padre era colorado y su madre cívica.

Entre lo personal y lo político, este es un resumen de la entrevista. Mirá el video

Mañana la coalición hace focus group y encuestas y dice el que más mide es Álvaro Delgado, ¿qué hacés?

Y te lo comento en la próxima entrevista (se ríe) ¿Sabes lo que pasa? Yo no puedo expresar ahora faltando dos años de gobierno y faltando tantas cosas por hacer, cosas que puedo sentir adentro. Las puedo sentir como cualquiera pero en definitiva yo públicamente dije a partir de mediados del 2023 empiezo a hablar de temas electorales. Soy consciente de la responsabilidad, soy consciente de todo. ¿Pero sabes lo que pasa? Cualquier decisión mía, si yo la externalizo condiciona también al gobierno por el cargo que tengo. Entonces yo soy hombre de gobierno y ahora mi principal función es que el gobierno sea el mejor gobierno de los últimos tiempos y después veremos y seguramente me invites a la próxima entrevista y ahí voy a ser muy franco y voy a decir todo lo que siento y todo lo que pienso y todo lo que voy a hacer.

¿Te gustaría ser presidente de Uruguay?

Y yo creo que a todos los que están en política en algún momento se le pasó por la cabeza.

Cualquier cura quiere ser papa

Y no sé, también es muy diferente la situación de hoy, que la de hace un año, que la de hace dos años, que hace cinco cuando era senador, el mundo cambió. Obviamente la pandemia generó una notoriedad importante. La notoriedad no siempre es positiva. Quiero decir. Veremos. Veremos. Sí a uno le gustaría, obviamente, trabajar sobre cosas que aprendiste a hacer y como te dije gobernar implica un aprendizaje estando adentro. No estando afuera. Pero en realidad obviamente es la gente la que decide. Las circunstancias, la gente y la voluntad propia.

¿Qué te gustaría que se diga de este mandato presidencial cuando termine?

Primero un gobierno que la gente esté mejor y que lo perciba como tal. Yo creo que vinimos para cambiar lo que estaba mal, para mejorar lo que estaba bien y para hacer cosas que nunca se hicieron en función de estos tiempos. Creo que va a terminar siendo un buen gobierno y ojalá la gente lo sienta, por eso te digo que este proceso no terminó con Luis presidente, sino que empieza con el presidente y te da la confianza para seguir. Obviamente que la gente esté mejor, que sienta que está mejor, que perciba y que realmente lo esté. Que hay más oportunidades de desarrollo para todos, pero especialmente para los más jóvenes que todavía tienen una tasa de desempleo un poquito menor. Que hayamos podido hacer la reformas que hay que hacer, que el país necesita: seguridad social, la educativa y además, como dijo Luis, a mí me gustó mucho (lo que dijo) el 1° de marzo cuando asumió, “si cuando deje el 1° de marzo de 2025 el uruguayo es más libre es porque hice un buen gobierno”.

Toda esa actividad, todo este viaje que es tu vida, ha tenido un costo. Leí alguna entrevista tuya donde decías que tus hijos te pasaron factura por la ausencia.

Yo no sé si la palabra es factura…

Reclamo

Reclamos. Sabés que me lo pasaron…mirá me emociona... nuncá pensé que los tuvieran guardado tanto tiempo. Tengo tres hijos. Agustina, que trabaja en la parte de Ciencias Agrarias, Felipe que recién empezó Economía y Finanzas, pero además es muy deportista y Pilar la más chica que empezó Derecho y también hace mucho deporte. Pilar que yo pensé que era la que menos iba a sentir hace no tanto atrás me dijo, en aquel cumpleaños que yo le hice, "viniste con tu secretario que estabas de no sé qué, te comiste una hamburguesa y te fuiste". Y me lo recordaba totalmente, se acordaba lo que había hecho, cuanto había estado y es increíble.

Vos podés cumplir en millones como papá pero fallás en una y es la que se acuerdan.

Y es natural.

Lo admirable es que todavía estés casado. La función te puede costar un divorcio, ¿no?

Depende del tipo de pareja que tengas y del tipo de familia que tengas. En este caso hay mucho mérito de Leticia, mi mujer, que en realidad son esas cosas que te encontrás en la vida con alguien que yo no voy a decir lo que es ella en función de bancarme a mí porque sería muy machista porque sería “soy el centro” y no soy. El centro de la familia es ella, no yo. Sí, fue padre y madre muchas veces, iban con muchas cosas, justificó otras tantas otras que yo no estaba y cubría y nunca pasó factura. Ahora alguna más (risas). ¿Pero sabes lo que es? Una persona de mucho sentido común, muy tolerante, madre, muy madre. Leticia es muy madraza en ese sentido. Ya vamos camino a 26 años de casados y 5 de novios. Es una eternidad, me conoce más que nadie. Nos bancamos porque no es “me banca” porque sería también ser autorreferencial. Nos bancamos mutuamente y tenemos una familia que formamos y que criamos que la verdad estoy orgulloso de mis hijos.