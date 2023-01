Entrevista a Delgado: El Mercosur "imperfecto" y la "confianza" para que "el proceso Lacalle Pou"

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado habló sobre el Mercosur y las intenciones de Uruguay para flexibilizarlo, que ofrecen resistencias de algunos de sus socios. En entrevista con Posdata, ciclo que conduce González Oro, Delgado se refirió al Mercosur como "una unión aduanera imperfecta".

"El Mercosur no es ni un mercado común ni es una zona aduanera. Es una unión aduanera imperfecta. Tan imperfecta que de hecho hay tres aranceles externos acordados bilateralmente", dijo el secretario de Presidencia, y agregó: "Nosotros no queremos abandonar el Mercosur. Queremos flexibilizar el Mercosur, modernizar el Mercosur y es más queremos ser la cabecera de playa para que aquellas cosas donde Uruguay entiende que hay que abrirse al mundo".

Al principio cuando empiezo a interiorizarme la política uruguaya, estaba en desacuerdo que no hubiese reelección y alguien en una comida me dijo: 'No. Porque si vos tenés reelección inmediata, los últimos dos años del mandato, te pasas haciendo campaña porque te reelijan cosa que pasa en casi toda América Latina. Acá no. Acá trabajas. Luis Lacalle va a ser presidente hasta el último día del mandato. Sin pensar en la candidatura'.

Pero pensando en algo mucho más grande, ¿no? Que el proceso continúe. Ser merecedores de la confianza de la gente para que la gente renueve esa confianza para que el proceso no termine con Lacalle Pou presidente, sino que empiece con Lacalle Pou presidente y eso es todo un desafío. Para eso tienes que trabajar cinco años, no dos. No hay elección de medio término entonces eso también te da oportunidades.