Denunciante uruguayo de Lotocki buscará llevarlo a la justicia: "Tengo una osteoporosis de una persona de 90 años"

Tras la muerte y el funeral de Silvina Luna, este miércoles se convocó por parte de los amigos de la actriz y modelo una marcha que tenía como destino la casa del médico Aníbal Lotocki, responsable de la operación estética realizada en 2011, que derivó en problemas de salud para Luna que terminaron causando su muerte la semana pasada.

Durante la marcha se conocieron los testimonios de nuevas víctimas del falso cirujano plástico, que operaba sin tener habilitación para hacerlo.

Entre los testimonios, que fueron tomados por la televisión argentina, estuvo una nueva declaración el empresario y coreógrafo uruguayo Raphael Dufort, quien esta semana contó su experiencia con Lotocki, que en su caso, tras una operación de relleno en su nariz, pecho y bíceps, también derivó en complicaciones médicas.

Dufort habló en el informativo América Noticias en diálogo con Rolando Graña, y allí reveló los efectos del trabajo de Lotocki: "Tengo en el cuerpo un polímero. Tengo que tomar Prednisona (un corticoide) para el resto de mi vida, hasta que me muera, y tengo que tomar Evoquin, yo tengo una osteoporosis de una persona de 90 años. Porque se saca todo el calcio de los huesos. Se saca el calcio de los huesos y lo lleva a la sangre, y genera un exceso de vitamina E, eso lo explicaron 500 veces profesionales", contó el empresario.

En ese momento, la periodista Soledad Larghi le preguntó si había denunciado formalmente a Lotocki, a lo que Dufort contestó: "Estoy esperando para hablar con (el abogado) Fernando Burlando. Mi madre se murió hace dos meses. Yo no iba a hacer esto hasta que... es muy jodido", dijo luego de una pausa.

"La gente de 90 años no entiende la situación. Mi madre sufría mucho y no lo sabía. Como tantos que no saben, como tantos que no están acá, porque nadie va a venir a decir; mire este hombre (por Lotocki) me puso en el pene este producto para engrosarlo y se me abrió y se me cayó, se gangrenó y me estoy por morir o me morí. Es algo muy privado, la estética, que tiene que ver con la autoestima. Quiero putear tanto, perdón, quiero putearlo tanto a este hijo de puta", agregó.