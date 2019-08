Descartan éxodo masivo de productores argentinos a Uruguay con un gobierno K

Si el macrismo cede el ejercicio del gobierno en Argentina sobre fin de año y el kirchnerismo recupera esa responsabilidad, es probable que algún productor argentino decida pasar a producir en forma total o parcial en Uruguay, pero difícilmente haya un éxodo masivo de productores, como sucedió en momentos de la década pasada.

Diversas fuentes del sector productivo local consultadas por El Observador coincidieron en esa visión. Uno dijo que es frecuente escuchar a colegas argentinos decir que si en octubre las elecciones las gana Aníbal Fernández se vienen para Uruguay, pero cuando se analizan las oportunidades de negocios de este lado del río eso no aparece como algo demasiado atractivo.

Explicaron que, por un lado, en Uruguay hoy los márgenes en el negocio agrícola no son lo que fueron entonces, cuando por ejemplo se pagaba por la soja más de US$ 500 por tonelada, dado que hoy apenas se logran US$ 300. Además, en aquellos años, los costos productivos en Uruguay eran notoriamente menores y entre ellos los de los campos, tanto para comprarlos como para arrendarlos.

Uno de los productores comentó que es posible que algún productor argentino llegue si se concreta una variante en los lineamientos económicos en Argentina, de la mano de un cambio de gobierno que deje sin efecto medidas del macrismo que han beneficiado a la agropecuaria del vecino país, pero difícilmente se concrete el desembarco de grandes empresas a invertir en extensiones de tierra relevantes.

Otro mencionó que los números en la agricultura local cuando cierran dependen de diversos factores y entre ellos el manejo de escaladas adecuadas, con inversiones medidas y con base en un profundo conocimiento del mercado interno y en ese marco apostando a una diversificación donde la ganadería es un jugador relevante, en cuyo marco se ve como nada sencillo que lleguen inversores ganaderos.

Esperar que la efervescencia pase

Marcos Guigou, director ejecutivo de Agronegocios del Plata, una de las principales compañías productoras de granos y carne del país, sugirió ser cautos para medir el impacto que puede generar el eventual cambio señalado, considerando lo que sucedió este domingo en las elecciones, porque “las cosas generalmente se sobre expresan y después vuelven a un cauce más normal (…) ni bien pasan las cosas, es todo una efervescencia, después la normalidad vuelve”.

Admitió que “cuando pasan estas cosas hay gente que se desanima y dice que va a salir del país, pero es difícil saber si eso va a pasar o no; no me gustaría hacer un pronóstico”.

Recordó que cuando la pasada llegada masiva de inversores desde Argentina “las condiciones eran mejores (par ellos), pero la situación de Uruguay hoy no se parece mucho a la de aquel momento”. En aquellos años en Argentina “hubo una especificación asimétrica, de un día para el otro los productores quedaron con activos que se súper valorizaron y pasivos que quedaron anclados al peso, quedaron con mucha caja, miraron para este lado y acá todos estábamos tratando de salir de la deuda, las rentas estaban muy bajas, los valores de los campos muy por el suelo… pero ahora la situación no es la misma”.

Juan Samuelle

No hay una rentabilidad atractiva

Gerardo Zambrano, director de Zambrano & Cía, sobre el resultado de las elecciones de este domingo en Argentina, opinó: “es una lástima, es totalmente contrario a lo que uno hubiera deseado”. Dijo que el resultado es “volver atrás, a algo que con dificultades y no con la mejores decisiones”, y que “se estaba en el camino indicado”. Añadió que si esto se consolida en octubre, “sería un atraso muy importante para Argentina, con repercusiones para la región”.

Zambrano entiende que Brasil gobernado por Jair Bolsonaro y Argentina por Mauricio Macri implica “una línea directa en cuanto a impulsar a la región, como lo hemos visto con la Unión Europea”, por lo que un cambio de estrategia desde un nuevo gobierno argentino “complicaría mucho: uno, viendo la actitud de Bolsonaro, no va a parar ante dificultades que puedan haber con un gobierno que no fuera el de Macri”.

Con el foco en lo local, mencionó que “Uruguay va a vivir un acto eleccionario donde se juega también la continuidad o el cambio, eso también va a influir en la decisión de los argentinos llegado el momento de pensar la posibilidad de invertir en Uruguay”.

Y, sobre la eventual llegada de inversores desde Argentina, “te diría que no”, porque para invertir en Uruguay, sean argentinos o de otros países, tiene que haber aquí una rentabilidad que “hoy no la hay, rubros que demuestren que vale la pena invertir”.

“El solo hecho de un cambio en Argentina no garantiza ni asegura que vaya a haber una invasión de inversiones acá teniendo en cuenta que hoy las inversiones en Uruguay no son rentables”, afirmó.

Señaló, incluso, que hay otros países en el mundo, y en la región como Paraguay, que evidentemente van a absorber ese tipo de inversores”.