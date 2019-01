Desde Aruba a Camerún: las exportaciones de Uruguay hacia destinos exóticos

Cigarrillos a las Antillas Holandesas, pescado a Gabón o carne vacuna a la isla Mayotte. El listado de compradores de mercadería uruguaya es amplio y las exportaciones llegan hasta lugares de los que mucho no se habla o conoce. Los grandes mercados de venta están identificados y son los que dinamizan las colocaciones, pero hay otros que si bien no encabezan rankings, también eligen productos locales. Más allá de eso, hay dudas sobre si existe en el país una estrategia de diversificación de exportaciones que pueda impulsar al comercio exterior en tiempos difíciles .

Durante el año pasado, las exportaciones uruguayas llegaron hasta 170 países, repartidos en todos los continentes. En 2017 fue casi la misma cantidad de destinos.

Dentro del monto total de ventas (US$ 9.088 millones), hubo colocaciones por US$ 61,9 millones en diez países fuera del radar.

Mayotte es una isla situada en el extremo norte del canal de Mozambique, en el archipiélago de las Comoras y territorio francés de ultramar. Y hasta allí llegaron alimentos.

Compró trozos de cuartos traseros bovinos, deshuesados, frescos o refrigerados y congelados, también cuartos delanteros y lomos por US$ 1 millón. Tres frigoríficos encabezaron las ventas: Tacuarembó, La Caballada e Inaler.

Las Antillas Holandesas, ubicadas en el mar del Caribe, importaron productos por US$ 2,9 millones. La mayor parte correspondió a cigarrillos con US$ 2,1 millones enviados por Compañía de Tabacos Monte Paz. Además, viajaron hasta allí despojos comestibles vacunos, porcinos y ovinos y productos y preparaciones a base de compuestos orgánicos.

Aruba ubicada también en el mismo mar compró básicamente los mismos productos por US$ 2,7 millones.

A la República de Mauricio, en el suroeste del océano Índico, se enviaron exportaciones por US$ 5,3 millones el año pasado. Fueron tops de lana de distintas finuras y bobinas de lana. El principal vendedor local fue Tops Fray Marcos. Hubo ventas menores de madera de eucalipto aserrada.

Gabón, situado en la costa oeste de África Central, llevó corvinas enteras por US$ 7,5 millones e importó una cantidad menor de chocolate y demás preparaciones de cacao.

El pescado uruguayo es uno de los preferidos por los países africanos. Por esa razón, Camerún compró pescadillas enteras por US$ 4,3 millones y también corvinas. Las exportadoras fueron Novabarca, Compañía Italo Uruguayo de Pesca e Industrias Pesqueras Valymar. Además adquirió leche en polvo procedente de Conaprole. Las exportaciones totales hacia ese destino fueron por US$ 6,8 millones.

El Sultanato de Omán fue otro de los destinos de venta por US$ 2,4 millones. El país árabe se interesó en borregos y capones por US$ 1,7 millones, leche en polvo entera de Conaprole y carne y despojos comestibles de aves

De los 10 destinos elegidos, Filipinas –en el sudeste asiático– fue el que más compras realizó. Fueron por US$ 20,1 millones.

Allí, se destacó la peletería ovina curtida al cromo y también teñida y cueros preparados después del curtido. Luego, fueron productos como lactosuero, leche y quesos.

Yendo al continente europeo, se efectuaron colocaciones en Bulgaria por US$ 8,9 millones. El producto mayoritario fue la lana, enviada sin cardar, no peinar de finura inferior o igual a 23 micras; de finura supra o tops. Las exportadores fueron Estancias Puppo, Lanas Trindad, Engraw y tops Fray Marcos, entre otras.

Por último, Macedonia —en el sureste europeo—compró cueros naturales cortados en forma, incluso cosidos. En menor medida adquirió cueros curtidos al cromo y merluza.

Visión exportadora

Desde la Unión de Exportadores (UEU) se toma de manera positiva que el país tenga una buena cantidad de destinos para enviar su mercadería.

La integrante del departamento de comercio exterior de la gremial, Margarita Varela dijo a El Observador que “ampliar los destinos es muy importante porque disminuye el riesgo de dependencia con ciertos mercados y cada nuevo significa la posibilidad de poder abrir las puertas al desarrollo de nuevas corrientes comerciales”. Eso toma relevancia al tomar en cuenta que los primeros 10 destinos de las ventas al exterior concentran el 70% del total.

Complementó que una mayor apertura “ayuda a posicionar la marca Uruguay, mostrar que el país exporta productos de calidad que cumplen con los estándares de muchos mercados diferentes”.

Varela indicó que se debe seguir “trabajando en esos mercados que para el sector son los principales, para mantener las condiciones de acceso” y por otro lado mejorarlas en otros donde hay un menor nivel de ingreso.

“En definitiva, más mercados abiertos son más posibilidades de negocios”, concluyó.

¿Diversificación sí o no?

A pesar de la cantidad de países que figuran en la cartera de los exportadores uruguayos, el director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi, entiende que el país no tiene desarrollado un plan de diversificación comercial.

“Estas apariciones de mercados exóticos no tienen que ver con una estrategia de diversificación que esté en marcha; a Uruguay le falta hacer ejercicios de inteligencia comercial en varios mercados”, expuso.

Su visión es que hay necesidad de ampliar la estructura de las ventas al exterior, tanto en mercados, como en productos y en empresas.

“Hay una elevadísima concentración exportadora en empresas y además gran parte de las colocaciones de alimentos están en manos de traders; se puede ganar dinero con ellos, pero también se pierde la capacidad de darle valor al producto”, sostuvo.

Bartesaghi señaló que lo importante cuando aparecen nuevos países compradores es que la corriente comercial logre mantenerse.

“Hay que ver si se consolida y si eso surgió a partir de un conocimiento del mercado, ya sea de un grupo de empresas o de acciones llevadas adelante por embajadas”, indicó a El Observador.

El experto resaltó el caso de Filipinas. “Es interesante. No es lo mismo hablar de una isla que de Filipinas, que tiene más de 100 millones de habitantes, que está en una zona que crece al 5% anual y que además es una compradora de alimentos”. Como aspecto negativo mencionó que se logró exportar hacia ese país por un bajo monto en el año.

“Al final son 10 los mercados que Uruguay tienen consolidados a nivel internacional, no hay diversificación porque no se logró tener acceso internacional; está demostrado que si se cierran acuerdos comerciales aumenta la competitividad y generar más incentivos para exportar a más mercados”, afirmó.

A su vez, expresó que el país tiene cuatro o cinco productos agroindustriales en su canasta exportadora y eso pasa porque no logra convertirse en un vendedor de alimentos por los altos costos para producir. “Si Uruguay se abriera al mundo captaría inversiones y ahí podría exportar más alimentos”, relató Bartesaghi.

Ante eso marcó la necesidad de promover más estímulos para el sector privado. “Generar incentivos para que empresarios uruguayos o extranjeros radicados inviertan en el país, que tiene ventajas para producir alimentos y vender al mundo”, dijo.

Sin embargo, lamentó que actualmente ese tema no forme parte de la agenda. “Estas cosas no están arriba de la mesa, ojalá sean parte de la campaña electoral y algún candidato diga que la estructura exportable del país no ha cambiado en los últimos 40 años”, finalizó.