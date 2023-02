Después de 32 años en el mar, dirigente sindical se jubiló y quiere armar un partido político

Roberto Cardozo se embarcó durante 32 años. Empezó a los 16 como aprendiz de pescador (grumete) en barcos costeros. Después navegó en embarcaciones de bandera española que capturaban merluza y en barcos congeladores. Fue contramaestre y jefe de cocina. Luego en 2019 integró la directiva del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) y se jubiló recientemente. “Ahora veo un charco y lo esquivo”, comentó a El Observador.

El año pasado comenzó a ordenar algunas ideas que tenía en la cabeza, enfocadas básicamente en políticas sociales. Las redactó en un proyecto y ahora avanza en la concreción de un nuevo partido político.

“Estaba en la dirección del sindicato y querían que me quedara. Cuando me jubilé dije que no correspondía porque quería armar un partido político”, dijo. “Los que estamos en el proyecto somos algunos trabajadores y otros profesionales. No tenemos ideología", aseguró Cardozo.

Ahora, se encuentra en la tarea de juntar firmas para llegar a las 1.500 exigidas por la Corte Electoral para fundar un partido político. El plazo para presentar la cantidad exigida es cinco meses antes de las próximas elecciones internas.

Recientemente mantuvo una reunión con el representante de los empresarios en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), José Pereyra, vinculado al movimiento Un Solo Uruguay. “Le arrimamos los proyectos, fueron de recibo y quedamos de tener alguna otra reunión. Si ellos dan apoyo, bienvenido sea. Si no, serán otros”, expresó. Aparte de ese, no tuvo otros contactos con políticos, partidos o sindicatos.

Roberto Cardozo

Para bajar a tierra algunas de las ideas elaboró un proyecto. “La idea es que los temas entren en discusión, en debate. Y si no lo podemos hacer nosotros que lo haga otro”, indicó Cardozo.

Una de las propuestas que integran el plan es impulsar la creación de una planta potabilizadora de agua de mar. La zona elegida es Puntas de Sayago, donde quedó trunco el proyecto de instalar una planta regasificadora.

“Sin hacer futurismo el tema de la sequía va a ser cada vez peor. Hay que tener una planta potabilizadora de última generación como hay en Israel o en Turquía”, dijo.

Otra intención es la creación de un ministerio del mar, en el que se unifiquen áreas que actualmente están en la órbita del Ministerio de Ganadería y el Medioambiente. Uno de los objetivos es tener mayor control sobre los robos de la pesca que se efectúan en la costa uruguaya. “Roban del lado de Brasil, al sur de La Paloma; los chinos roban en el sur. Y si agarran un barco le ponen una multa, porque está calificado como una falta. Tiene que ser un delito, no una falta”, expuso.

Otro problema que señaló se produce en las áreas de atraque de los barcos portacontenedores. “Tiran al mar lingas, tachos de pintura, agujerean los tanques de aceite para volcarlo en el agua. Después cuando llegan a Montevideo capaz que bajan algo de basura, pero el 80% lo tiraron antes. Luego pasan los pesqueros y arrastran todo eso”, relató.

Un tercer punto apunta a un mayor desarrollo de la acuicultura con crianza de especies y aumento de la producción de alimentos.