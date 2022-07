Diplomacia y petróleo: el gobierno de Biden inició el diálogo político con Venezuela

La primera puntada la dio Juan González, asesor de Joe Biden y director del Consejo de Seguridad para el Hemisferio Occidental, cuando viajó a Caracas el pasado 5 de marzo. En esa oportunidad, el emisario de Washington se reunió con el presidente Nicolás Maduro. Pocos días después salían en libertad dos ciudadanos estadounidenses por los que reclamaba la Casa Blanca.

Con González de regreso en Washington, el portavoz presidencial Jen Psaki dijo sin vueltas que el viaje fue para “discutir diferentes temas, entre ellos la seguridad energética”.

Siguieron los contactos entre Caracas y Washington hasta que esta semana una misión encabezada por Roger Carstens y James Story aterrizó en Caracas. Ambos funcionarios habían acompañado en marzo a González.

Fue el propio Maduro quien dijo a los medios que Carstens y Story se reunieron con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y figura relevante del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Entre principios de marzo y fines de junio, crisis energética mundial mediante, en paralelo a los contactos diplomáticos se reinició el comercio petrolero. En efecto, el 17 de junio, llegó a Venezuela un barco de bandera griega fletado por la petrolera italiana Eni, confirmando que tanto esa compañía como la española Repsol podían retomar operaciones.

Lo propio sucedió con la norteamericana Chevron. A la lista de peticiones para que Venezuela salga con su petróleo a auxiliar la demanda de Estados Unidos y de Europa también se sumó el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Tras los dichos de Macron, Maduro invitó a las empresas francesas a producir petróleo en Venezuela.

Un dato no menor para constatar los acercamientos entre Biden y Maduro fue que una persona de alto perfil quedaba fuera de la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro norteamericano. Se trata de Carlos Malpica Flores, ex vice presidente de Finanzas de la petrolera venezolana Pdvsa y sobrino de Cilia Flores, esposa de Maduro.

Sacar a Malpica Flores de esa lista negra es un giro importante de reconocimiento del chavismo, al que Donald Trump pidió desalojar “por la fuerza”, al tiempo que también es una demostración de que la industria petrolera venezolana va a ser un alfil importante en este escenario: a nadie escapa que Maduro no va a desistir de sus simpatías a líderes y países con los que Washington no quiere saber nada. No hay un “nuevo orden mundial”. En todo caso hay intereses y alineamientos propios de una crisis.

La misión

James Story es el embajador de Estados Unidos para Venezuela que gestiona desde Bogotá. Imposible omitir que el relevo de Iván Duque será el próximo 7 de agosto y que Gustavo Petro tiene otra mirada sobre la relación con Venezuela. A Story lo acompañaron esta semana los ejecutivos de Chevron, quienes piden a Washington restar más sanciones para poder operar con más volumen de producción de crudo y para exportar.

En cuando a Roger Carstens, su misión en el diálogo con Caracas para liberar más presos. Uno de ellos es Matthew Heath, un estadounidense que participó en la fallida Operación Gedeón, un intento fallido de invasión a Venezuela por vía marítima ocurrido en mayo de 2020 y que incluyó a un grupo de ex militares norteamericanos y disidentes venezolanos.

Carstens también pidió por cinco ejecutivos de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos, condenados por el gobierno por asociación ilícita y a quienes Washington considera presos políticos.

La delegación de la Casa Blanca se reunió Gerardo Blyde, miembro de la Plataforma Unitaria –el espacio opositor más fuerte- quien es el encargado del diálogo con el gobierno venezolano.

Blyde afirmó que esa plataforma "ha trabajado muy de cerca con los Estados Unidos en acciones específicas que tienen como finalidad la reactivación del proceso de negociación".

Tanto el chavismo como la oposición se desconocieron y por eso el diálogo iniciado en México fue efímero. Con estos pasos dados desde Washington y con los avances para la producción y exportación de petróleo, pasaron de ser "enemigos acérrimos" a "adversarios políticos".

A través de su coordinador, Omar Barboza, la Plataforma Unitaria anunció esta semana que llamarán a elecciones primarias para elegir un único candidato presidencial de la oposición.

Storytambién se reunió con Juan Guaidó como otro gesto de acercamiento. Durante la gestión de Trump, la Casa Blanca auspiciaba a Guaidó –llamado “presidente encargado”- a la vía del derrocamiento al tiempo que el gobierno reprimía las manifestaciones opositoras.

A esta “normalización de las relaciones políticas” hay que agregar que la inflación de Venezuela descendió a niveles administrables. La tasa acumulada en los primeros cinco meses del año fue del 34% mientras que de mayo de 2021 a mayo de 2022 fue de 151%.