Diplomático uruguayo le tomó el pelo a Lacalle Pou en las redes

Bruno Faraone, embajador de Uruguay en Austria hasta hace un mes, se burló del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou en las redes sociales. "Vení botija, vení que yo te voy a enseñar... ¿A qué? A trabajar muchacho que sabés poco de eso. Andá armando una hoja de vida... un currículum, ah nunca presentaste ninguno... Bueno también te enseño", dice el texto publicado en su Facebook y que es visible solo para sus contactos en la red social.

El post va acompañado de una foto entre el saludo que se dieron Daniel Martínez y Lacalle Pou al finalizar el debate televisivo de este martes.

Las críticas desde el comando nacionalista no demoraron en llegar, con la respuesta del coordinador de equipos de Lacalle Pou, Pablo Da Silveira, quien tuiteó: "Este es el embajador de Uruguay en Austria. Este señor no entiende que representa a un Estado, no a un gobierno. Este señor no entiende la democracia. ¿Qué va a hacer el canciller Nin? Qué va a hacer el Ministerio de Relaciones exteriores?", se preguntó Da Silveira con una captura de pantalla de Faraone.

Este señor es el embajador de Uruguay en Austria. Este señor no entiende que representa a un Estado, no a un gobierno. Este señor no entiende de democracia. Qué va a hacer el canciller Nin? Qué va a hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores? pic.twitter.com/YQeWb8f4SY — Pablo da Silveira (@pdasilve) October 3, 2019

No es la primera vez que el diplomático uruguayo hace militancia por el oficialismo a través de sus redes sociales. Luego de una nota publicada por El Observador, la cancillería recordó a todos los diplomáticos a través de una circular interna que no está permitido realizar militancia política a través de las redes sociales.

En febrero de este año, –cuando aún ocupaba el cargo de embajador en Austria–, Faraone envió una carta a la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior acusándolos de actuar de "mala fe" y con interés electoral.

La denuncia se produjo luego de que 21 diplomáticos de carrera retirados escribieran una carta que cuestionaba la posición neutral de Uruguay con respecto a la situación en Venezuela.

Faraone es funcionario de carrera de la cancillería y ocupó la Dirección General de Asuntos Políticos durante la administración de Reinaldo Gargano, cuando solo era un secretario.