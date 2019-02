Cancillería les recordó a los diplomáticos que no pueden hacer militancia política en redes

Tres días después que El Observador informara que el embajador uruguayo en Austria, Bruno Faraone, hizo militancia en redes sociales a favor del Frente Amplio y criticó a personas y organizaciones de la sociedad civil, la cancillería emitió una circular interna en la que se le recordó a los jefes de misión, directores generales y funcionarios del Servicio Exterior que las “cuentas personales en redes sociales deberán estar en línea” con el Estatuto del Servicio Exterior.

La circular hace referencia a una comunicación previa, el 29 de octubre de 2018, cuando una nota también firmada por el director general de la Secretaría, embajador Carlos Amorín, advertía sobre la obligación de mantener sus cuentas personales en las redes sociales en línea con la normativa vigente.

Ambos comunicados hacen foco de forma particular en tres artículos del estatuto. El artículo 2 establece que los funcionarios del Servicio Exterior “están al servicio de la Nación con entera independencia de personas, grupos político o partidos”, mientras que el artículo 3 establece que “deberán ajustar su actuación y su conducta a las normas especiales vigentes, sin perjuicio del cumplimiento de los deberes que deriven de la propia condición de diplomáticos y de la observancia de las normas comunes a todos los funcionarios públicos”.

En tanto, el artículo 4 del estatuto dice que los funcionarios “deben guardar absoluta reserva y discreción acerca de los temas vinculados a sus tareas y especialmente de las cuestiones clasificadas como reservadas, confidenciales o secretas, que conozcan o lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de dicho ejercicio”.

Entre la circular de octubre de 2018 y la del 25 de febrero por el mismo tema, Faraone hizo varias publicaciones que podrían ser consideradas como violatorias de la disposición de cancillería.

Faraone, quien criticó a un grupo de diplomáticos retirados por escribir una carta en la que manifestaban su discrepancia con la postura y acciones del gobierno sobre Venezuela y los acusó de operar política y electoralmente para los partidos tradicionales, posteó el 6 de febrero en su Facebook una foto área del acto por el aniversario del Frente Amplio –en el cual participaron todos los precandidatos- con la leyenda “allí vamos”.

Además, hizo varias publicaciones en referencia a los cuestionamientos que varios sectores de la sociedad civil hicieron al gobierno por la situación económica. En particular dedicó posteos con ironía para el movimiento Un solo Uruguay y para el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Carlos Perera.

El 24 de abril de 2018 había sido explícito en su defensa al gobierno del Frente Amplio: “Aún falta, porque aún tenemos demasiados ricos en el país. Pero no hay crisis, sencillamente no te lo acepto. No te acepto que me digas que hay crisis y subas fotos al facebook de tu nuevo nivel de vida. Y menos acepto que hable de crisis el que anda en Punta del Este en 4x4. No caigas en la pavada, los ricos dicen que hay crisis para que haya mano de obra barata, de eso hablan cuando piden mayor rentabilidad”, escribió en la red social el diplomático que representa a Uruguay ante la sede de Naciones Unidas que está en Viena.

Pero en su Facebook también hay publicaciones sobre política exterior. Un posteo del 7 de enero ironiza sobre el conflicto diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, con un mapa que muestra decenas de supuestas bases militares rodeando al país persa. “Irán quiere guerra. Miren cuán cerca pusieron su país de nuestras bases militares”, dice la imagen.

El Observador consultó el viernes a una jerarquía de cancillería sobre si la administración estaba evaluando algún tipo de observación o sanción para Faraone. “Por ahora no tengo respuesta ni la hay”, dijo la autoridad en consulta.