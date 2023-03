Diputado colorado asegura que juicio político a Cosse es un "error garrafal"

El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, se manifestó en contra de promover un juicio político contra la intendenta de Montevideo Carolina Cosse y lo calificó como un "error garrafal".

"Entiendo la molestia de los ediles por el permanente ninguneo a la Junta Departamental, pero es tan desproporcionada la medida, que lo único que se logra es victimizarla...", escribió el legislador del sector Ciudadanos en un tuit.

El juicio político Carolina Cosse es un error garrafal. Entiendo la molestia de los ediles por el permanente ninguneo a la Junta Departamental, pero es tan desproporcionada la medida, que lo único que se logra es victimizarla... 👇(sigue) — 𝗙𝗲𝗹𝗶𝗽𝗲 𝗦𝗰𝗵𝗶𝗽𝗮𝗻𝗶 (@FelipeSchipani) March 22, 2023

Otro error, según Schipani, es que los senadores de la coalición de gobierno hayan aprobado dar inicio al trámite para llevar adelante el juicio político, que por lo establecido en la Constitución debe hacerse a través de esa cámara.

"Se dejó de hablar del despilfarro del concierto de Lali y volvimos a la victimización sobre el juicio político. Si no ponemos cabeza, va a ser difícil un cambio en Montevideo", afirmó.

Ya en octubre, cuando los ediles empezaron a promover el juicio político contra Cosse al entender que no respondía ante la Junta Departamental de Montevideo como correspondía, el exministro de Ambiente Adrián Peña –líder de Ciudadanos– también se había manifestado en contra de la medida, al considerar que era "desproporcionada".

"Entiendo la molestia de los ediles por no poder desarrollar la tarea de control pero parece un poco desproporcionado el pedido de juicio político por esto. La IM está mal en no responder en tiempo y forma, no asistir cuando los ediles la convocan. Los entiendo y los respaldamos, pero hay responsabilidades compartidas, se habla de bajar la pelota pero nadie la baja", había dicho hace unos meses.