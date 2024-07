"Ni con Daniel Martínez pasó": Delgado criticó a Orsi por no ir a eventos con más de un candidato oficialista

El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado , criticó la decisión de Yamandú Orsi de no participar en paneles cuando haya más de un candidato de la coalición oficialista . "Ni siquiera pasó con Daniel Martínez", apuntó el candidato blanco en una rueda de prensa.

El exsecretario de Presidencia agregó que "en ninguno de estos eventos" a los que Orsi decidió no asistir "está planteado un debate", sino que lo que hay es un "tiempo para que cada candidato pueda hacer sus propuestas".

De esta manera, apuntó que la ausencia de Orsi puede deberse a que "no hay voluntad de dar la cara" o que "no hay voluntad de que se conozcan las propuestas, o no hay propuestas".