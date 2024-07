Orsi y su decisión de no ir a eventos con más de un candidato oficialista: "Queda bastante desequilibrado"

El candidato del Frente Amplio , Yamandú Orsi , se refirió a su decisión de no concurrir a actividades en las que estén presentes más de un candidato de la coalición oficialista .

"Si ellos ya definieron que van a ir en coalición, si ya definieron que el problema es tratar de que el Frente Amplio no llegue creo que es cantado que si son cuatro candidatos y uno del otro lado no tiene mucho sentido o por lo menos queda bastante desequilibrado ", aseguró en rueda de prensa este jueves.

"Estamos dispuestos a hablar con todas las empresas o cámaras que se interesen por nuestra propuesta. Los partidos de la coalición tienen una segunda interna, después de que la resuelvan, ahí –en pie de igualdad– por supuesto. Nosotros no somos quién para bajar a nadie ", aseguró.

CAMPAÑA ELECTORAL "Ni con Daniel Martínez pasó": Delgado criticó a Orsi por no ir a eventos con más de un candidato oficialista

Por su parte, se refirió a las declaraciones del candidato nacionalista, Álvaro Delgado, sobre su ausencia . " También es cierto que entiendo que se preocupen por mi agenda y lo agradezco de corazón. He ido a actividades donde no están ellos o donde faltan algunos de ellos . Demasiados problemas tiene la gente como andar preocupados por esto", aseguró.

En ese sentido, se refirió a las declaraciones de Andrés Ojeda, que señaló que lo habían bajado de un evento de ONU Mujeres por pedido de Orsi. "Cómo voy a hacer una cosa de esas. ¿A quién se le ocurre? Esperemos que diriman la interna de ellos. Cuando ellos diriman su interna en clave de equilibrio me parece que está bueno", aseguró.

Comunicado por elecciones en Venezuela: "El espíritu lo compartimos"

Por otro lado, Orsi se refirió a la declaración de los candidatos de la coalición sobre las elecciones en Venezuela y explicó que no lo firmó por temas de redacción. "Me lo mandaron, lo leí. El espíritu lo compartimos. Le mandamos una alternativa de dos puntos. Hay dos que coincidimos totalmente. El primero y el último una redacción un poco distinta que tiene que ver con ser un poco más genéricos", explicó.

"Compartimos el espíritu, todos queremos elecciones limpias, todos tienen que poder correr en la elección y quien pierde que acate el resultado. No hay diferencias de enfoque, temas de redacción que a veces conviene ser más genérico", aseguró.

En ese sentido, Orsi señaló que le preocuparon las declaraciones del presidente de Brasil, Lula Da Silva, acerca de las garantías del proceso eleccionario en Venezuela, que terminó decidiendo no enviar observadores a la elección. "No sé si hay garantías. Es complejo. Que haya países que retiren observadores es preocupante. No son buenas señales", aseguró.