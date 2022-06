Directora regional de Great Place To Work: “Los resultados de equidad son los que más cuesta mejorar”

Great Place To Work (GPTW) está presente en más de 60 países a nivel mundial. Las experiencias son distintas en cada una de las locaciones en las que trabajan y así lo traducen sus ranking que enumeran los mejores lugares para trabajar.

En ocasión de su último listado: “Los mejores lugares para trabajar para Mujeres en Uruguay”, la directora de la firma a nivel regional, Cecilia Riva, –una de las principales impulsoras del ranking destinado a mujeres de la firma– dialogó con Café & Negocios acerca de las particularidades de la región y los desafíos que enfrentarán las compañías en el futuro cercano.

Si bien el informe actual evalúa puntualmente en materia de género, Riva sostuvo que los desafíos para las empresas abarcan también otros temas en términos de equidad: “Al salir del Cono Sur surgen con fuerza otros indicadores que hacen al tema de equidad como los étnicos o las diferencias culturales”, sostuvo y agregó que en Uruguay estos temas no forman parte de la agenda como sí lo hacen los de género.

Predicar con el ejemplo

Las buenas prácticas contagian. Para Riva, llevar adelante el ranking hace que las empresas se comiencen a preguntar qué receta deben utilizar para entrar en la competencia. “Las que miran el ranking desde afuera pueden visualizar temas a seguir para mejorar desde su propia empresa”, señaló.

Según los indicadores de Great Place To Work, una vez que las organizaciones comienzan a trabajar en equidad los niveles de compromiso de los empleados con sus empresas mejoran notoriamente. “Hay un 4% más de compromiso en una empresa con altos niveles de equidad que en aquella que es un excelente lugar para trabajar, pero no tiene foco en equidad”, aseguró y remarcó que esto no es casualidad.

En esta línea, la CEO de GPTW para Uruguay, Fedra Feola, apuntó que cada vez más las empresas integran la equidad a su cultura organizacional y ejemplificó: “Hace tres o cinco años hablabamos de esto con los directores de las compañías y nos decían ´me vas a traer un movimiento feminista a la empresa´”. En tanto, Riva destacó que cuando uno trabaja con diversidad es un “ganar-ganar” para empleados y empleadores.

A su vez, en las empresas que están dentro de las mejores, el común denominador de mejora es la equidad. “Los resultados de equidad son los que más cuesta mejorar”, apuntó.

La directora regional aseveró que esto se debe a que se está rompiendo con años y años de trabajo en los que la equidad no estaba en el foco. “Arrastramos históricamente que en las relaciones de trabajo no se buscaba la equidad, solo el resultado y reducir costos. En la cultura actual la persona es central”, enfatizó e indicó que de la importancia de las personas en el centro de las organizaciones depende el futuro de la empresa.

El quiebre de la pandemia

A nivel mundial, el número de mujeres que renunciaron a sus puestos de trabajo a raíz de la pandemia por covid-19 fue mucho mayor que el de los hombres.

Según la directora regional de GPTW, las mejores empresas para trabajar apostaron a darle un espacio (y mayor libertad) a todos los empleados, “incluso se vieron beneficiados los hombres”, dijo.

Consultada acerca de cómo incide la pandemia en el rol que ocupan las mujeres en las empresas, Riva indicó que aún es bastante incierto y que hay mucho camino por recorrer. “Es un capitulo que las empresas miran en detalle para entender hasta donde llega”, puntualizó. Sin embargo, identificó el gran desafío en este contexto: que las personas vuelvan al trabajo. “Todas están midiendo cuán flexibles deben ser, si el regreso es híbrido o presencial y de cuánto será la carga horaria”.

Los desafíos en equidad

El primer desafío de las mejores empresas para trabajar en materia de equidad radica en el desarrollo de sus empleados, “no solo de la persona individual, sino el tener oportunidades dentro de la organización”, aclaró Riva.

En este sentido, remarcó que “no se trata únicamente de reducir la brecha salarial –que definitivamente existe–, sino de ofrecer mayores oportunidades sin importar quién está del otro lado”.

La directora apuntó que, en pos de ofrecer estas oportunidades sin sesgos, en las grandes organizaciones los interesados en un puesto laboral ya pueden postularse sin que pueda identificarse su género u otras características que pudieran inclinar la balanza a favor o en contra de ellos.

Como segundo desafío para las mejores empresas Riva estableció la visibilidad. “Es fundamental que en los directorios se dé voz a las minorías para que hablen por quienes no están”, acotó.

El tercer tema a poner en foco es el cuidado. “Cuando cuidamos a las mujeres hacemos que eso se replique a toda la organización”, apuntó Riva. Al respecto, hizo énfasis en que el cuidado de las mujeres no debe estar asociado necesariamente con la maternidad. “A las que quieren ser madres y a las que no, y en todos sentidos”, reafirmó.