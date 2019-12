Dirigentes que participaron de la interna podrán cambiar de partido para ser alcaldes

Apenas algunas horas antes de brindar por la Navidad, los ministros de la Corte Electoral discutieron y aprobaron los reglamentos para las elecciones departamentales y municipales que se realizarán el domingo 10 de mayo.

Si bien los reglamentos son prácticamente idénticos a los votados cinco años atrás, el de las elecciones municipales tiene un cambio sustancial para el proceso, ya que permite que los dirigentes que integraron listas de un partido en las elecciones internas puedan cambiarse y competir para ser alcaldes o concejales en otro lema en mayo.

A modo de ejemplo, si la coalición multicolor decide competir en Montevideo con un lema común –el del Partido Independiente es el que aspiran a utilizar– podrá presentar como candidatos a alcaldes y concejales a dirigentes que en la interna hayan competido en otro partido (Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, entre otros).

Camilo dos Santos

La decisión fue tomada por 5 votos a favor y 4 en contra, a partir de la iniciativa del ministro colorado José Garchitorena. Quienes levantaron la mano junto a él fueron el presidente José Arocena, los ministros blancos Arturo Silvera y Ana Lía Piñeyrúa, y el colorado Juan Maspoli, confirmaron a El Observador fuentes de la Corte Electoral.

El cambio quedó plasmado en el artículo 5° del reglamento, el cual señala que para ser elegible una persona debe tener 18 años, ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio y haber vivido al menos tres años en el municipio en que compite. “No será aplicable en las elecciones municipales la inhabilitación prevista en el literal g de la letra w de la Disposición Especial y Transitoria de la Constitución de la República”, expresa el documento votado.

Esta disposición, aprobada por la reforma constitucional de 1996, señala que quienes se presentaron a un cargo en las internas, solo pueden hacerlo por un partido político, por lo que están inhabilitados para presentarse como candidatos a “cualquier cargo por otro partido en las inmediatas elecciones”. “Dicha inhabilitación alcanza también a quienes se postulen como candidatos a cualquier cargo ante los órganos electores partidarios”, agrega el texto.

En su fundamentación, Garchitorena habló acerca del “espíritu” de las elecciones municipales y dijo que tenía que ver con los “buenos vecinos” y “referentes barriales” por encima de los partidos políticos, por lo que no se debía aplicar la inhabilitación. El jerarca recordó que en 2010, en las primeras elecciones para este tercer nivel de gobierno, se había habilitado el cambio de partido entre las nacionales y municipales.

El ministro también utilizó un argumento jurídico. Dijo que la Constitución no establecía la limitación específica (las elecciones municipales no existían cuando se votó la reforma), que por “principio general” las prohibiciones deben estar “expresamente dispuestas” y no se pueden aplicar por analogía.

Diego Battiste

Quienes se opusieron fueron los tres ministros del Frente Amplio y el vicepresidente Wilfredo Penco, también del oficialismo. Según supo El Observador, señalaron que el sistema estaba estructurado sobre los partidos políticos y que el cambio significaba “transformar” la elección en una competencia más “personal” sin el “sustento” de los lemas.

En la sesión, los jerarcas también debatieron acerca de la posibilidad de habilitar el “voto cruzado”, aunque la iniciativa fue rechazada porque el nacionalista Arturo Silvera votó con el FA.

Avanzan las negociaciones

Las resoluciones de la Corte Electoral se producen en el momento en que los partidos comienzan a definir sus candidatos y tejer alianzas para competir por las intendencias y alcaldías.

En Montevideo, los partidos socios de la coalición multicolor aspiran a competir con el lema del Partido Independiente luego que fracasara la iniciativa de reeditar el Partido de la Concertación. Este lunes, el Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado resolvió autorizar a su secretario general Felipe Schipani a entablar contactos para comenzar a dialogar acerca de la posibilidad de competir bajo un lema común. Los colorados tomarán una posición definitiva sobre este tema en la Convención Departamental, prevista para el 21 de enero.

Schipani dijo a El Observador que ya habló por teléfono con Juan José Olaizola –presidente de la departamental nacionalista– y que acordaron reunirse en los primeros días de enero, para afinar las propuestas. En estos días, también dialogará con dirigentes del Partido Independiente, del Partido de la Gente y de Cabildo Abierto, aunque estos últimos anticiparon que presentarán candidato propio.

En los colorados hay dos nombres que se perfilan para competir: el oncólogo Ney Castillo y el abogado penalista Andrés Ojeda, ya que ninguno participó de las elecciones internas. Entre los blancos, los posibles candidatos son Sebastián Bauzá, recientemente designado secretario nacional de Deporte y Andrés Abt, alcalde del Municipio CH (Pocitos, Punta Carretas y Buceo).

El otro departamento en el que las conversaciones están avanzadas para ir con un lema común es en Rocha, donde la coalición comparecerá dentro del Partido Nacional aunque Ciudadanos –el sector de Ernesto Talvi– no participará porque definió que solo hará alianzas en Montevideo.