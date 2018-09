Diseño de autor curado y cercano

El último fin de semana Punta Carretas Shopping tuvo visitas. Al pie de la escalera central se instaló el espacio Designers Pop Up Store, una tienda temporal donde nueve diseñadores y marcas locales exhibieron y vendieron sus creaciones. Prendas de indumentaria femenina –muchas de ellas basadas en el consumo responsable–, joyería de autor, ropa de dormir, accesorios como mochilas, riñoneras y carteras eran algunas de las opciones del pop up. Este nuevo formato de tienda dio la posibilidad a varios diseñadores y marcas que no están instaladas dentro del shopping a acercarse al público con sus productos y lograr mayor alcance.