Dólar aumenta por tercer día al hilo y el mayorista se acerca a $ 38

El dólar se continúa fortaleciendo en la plaza local y se aproxima a los $ 38 en su valor interbancario (mayorista). La suba acompañó la apreciación de la moneda en Brasil, algo que no ocurrió en Argentina como consecuencia del cepo cambiario.

La divisa en el segmento mayorista terminó este jueves en $ 37,67, con un aumento promedio de 0,23% respecto a su cotización anterior y completó así una racha de tres días al alza. La jornada estuvo marcada por una nueva intervención del Banco Central (BCU) en el mercado de cambios. La autoridad monetaria vendió US$ 24 millones (en una operativa general de US$ 39,6 millones) para atenuar la apreciación de la moneda estadounidense. En la semana efectuó dos operaciones de venta por un total de US$ 59 millones.

En lo que va de 2019 el dólar se fortaleció 16,3%, luego de apreciarse 12,6% el año pasado.

Por su parte, en la pizarra del Banco República (BROU) cotizó a $ 36,93 para la compra y a $ 38,43 para la venta, con una suba de 11 centésimos respecto al día anterior. En tanto, en cambios la moneda llegó a $ 38,60 en su valor de venta.

Vecinos

En Argentina, otra vez las ventas de bancos oficiales buscaron aminorar la baja del dólar en momentos en que el cepo cambiario impide la compra de más de US$ 200 por personas por mes y la presión sobre el tipo de cambio es casi nula.

El dólar minorista, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA), retrocedió 3 centavos y terminó a 62,97 pesos, mientras que la divisa se mantuvo sin cambios en las pantallas del Banco Nación (BNA) a 62,75 pesos.

El mayorista se mantuvo sin cambios por primera vez desde comienzos de octubre pasado y finalizó en 59,72 pesos.

Por su parte, en Brasil la divisa estadounidense cotizó a 4,191 reales con una suba de 0,34%.

Con información de El Cronista