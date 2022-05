Domenech sobre la situación económica: "No podemos seguir en este camino"

El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, apuntó este miércoles contra el gobierno al señalar que debe salir de la "inercia" en la que -a su juicio- se encuentra inmerso y tomar otras alternativas para hacer frente al impacto inflacionario. Sus declaraciones suceden un día después de que el Senado aprobara por unanimidad la minuta de comunicación presentada por Cabildo Abierto para exonerar de IVA a 19 productos de la canasta básica.

"Lo que estamos tratando (de hacer) es remover ideas porque lo inaceptable es la incercia. No podemos seguir en este camino. Uruguay se ha metido en una especie de desfiladero, hace muchísimos años, que, obviamente, no es responsabilidad de este gobierno, con un fenómeno de concentración de la tierra, de la propiedad comercial e industrial que no es bueno y hay que encontrarle una solución", analizó en diálogo con Informativo Carve.

"Tenemos que salir de esta inercia en la que estamos porque si no no le veo ninguna solución al tema económico en el Uruguay. Hay que generar actividad", agregó el legislador.

Domenech, que también es presidente de Cabildo Abierto, señaló que la intención de la fuerza política es "asumir responsabilidad" y hacer un "aporte" en busca de solucionar una "situación angustiante" para una parte de los trabajadores.

"A esta altura del partido todos tenemos que asumir la responsabilidad de que algo hay que hacer para que no haya 650 asentamientos, 500 mil personas trabajando en negro y miles de desocupados. Aportemos ideas, que podrán ser compartidas o no, y rompamos con una inercia", insistió.

Estimó que las medidas planteadas tendrán un costo de aproximadamente US$ 200 millones. "Estamos tratando de hacer aportes y esperamos que el Poder Ejecutivo, si no los toma todos, tome algunos".

Luego de la aprobación unánime en el Senado, algunos senadores de la coalición, como los nacionalistas Sergio Botana y Graciela Bianchi, volvieron a manifestar sus discrepancias con la iniciativa. El exintendente de Cerro Largo lo dejó claro durante la discusión en el Parlamento, cuando dijo que los comerciantes no tendrían "margen" para hacer un "sacrificio" de ese tipo, y este miércoles lo remarcó, en diálogo con el programa Primera Mañana, de El Espectador, al sostener que, aunque "a varios senadores del Partido Nacional no les pareció una buena idea" la minuta, la votaron por "cortesía parlamentaria”.

En esa misma línea se expresó Bianchi a través de su cuenta de Twitter: "La mayoría de la Coalición Republicana no está de acuerdo con la minuta de comunicación porque se basa en un relato falso (se votó por cortesía). No olvidar: somos Poderes independientes", escribió.

Domenech, por su parte, dijo que le "llamó la atención" la actitud adoptada por la legisladora al reconocer que había votado por cortesía. "No significa que todos los senadores tuvieran que compartir las propuestas de la minuta, pero es un aporte que hace Cabildo para intentar resolver una situación que, entendemos, es angustiante para muchos compatriotas", sentenció.

Desde el sector entienden que la "solución de fondo viene por otro lado" distinto al que ha adoptado el gobierno. "Nosotros creemos que hay una gran inequidad en el sistema tributario", afirmó.

Sin embargo, ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo rechace la medida, respondió: "Es una potestad que tiene el gobierno. Por eso se presenta una minuta: porque son medidas que tendrían que ser de iniciativa reservada del Poder Ejecutivo".

"La verdadera fuerza política del país hoy es el PIT-CNT"

El legislador cabildante también se despachó en halagos para el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, quien se reunirá este miércoles con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Lo hizo al referirse a su discurso del pasado domingo por el Día de los Trabajadores.

Destacó la "apreciación correcta" que hizo el sindicalista sobre la situación económica del país, aunque dijo discrepar en la "atribución de responsabilidades". También recordó que, a diferencia de la central sindical, en Cabildo Abierto no son "partidarios" de las "estatizaciones".

"Escuché un discurso aterrador pronunciado por una señora que dice ser defensora de los derechos humanos (Fernanda Aguirre), que me retrocedió a los años 60 y 70, que yo no quisiera volver a vivir. (...) El discurso de Abdala fue en un tono absolutamente distinto: hizo una crítica a la situación económica y señaló lo mismo que yo he dicho de que hay un gran fenómeno de la propiedad y el ingreso. Claro que omitió decir que eso sucedió por políticas que llevó a cabo el propio Frente Amplio, que, de alguna forma, ha sido opacado por el PIT-CNT. Creo que, a pesar de que no tiene representación parlamentaria, la verdadera fuerza política del país hoy es el PIT-CNT, no el Frente Amplio", remató.