Domino’s Pizza aterriza en Uruguay, y promete empleo y desarrollo local

A mediados de noviembre vio la luz el primer restaurante en Montevideo de la cadena estadounidense Domino’s Pizza, ubicado en Luis Alberto de Herrera entre 26 de Marzo e Iturriaga. De la mano de Alsea, operador de restaurantes en América Latina y España, se apunta a la apertura de 20 tiendas de esta marca en los próximos cinco años, con la consecuente generación de más de 500 puestos de trabajo y el desarrollo de proveedores locales.

De este modo, Alsea Cono Sur apuesta al mercado uruguayo en el que realizó una inversión de más de US$ 1,8 millones en los tres locales que inaugurará en los siguientes meses.

El local en el corazón del barrio Pocitos, cuenta con dos pisos y un espacio de más de 290 metros cuadrados. En la primera planta se encuentra la cocina y, delante de esta, dos cajas donde los clientes deben hacer su pedido. Además —y con el objetivo de facilitar la elección—, hay tres pantallas que muestran las opciones: entrada, principal y postre, y los combos con descuento.

En la inauguración, la primera pantalla mostraba el cartel: “Disfrutá de las clásicas” y presentaba la pizza mozzarella y la pizza con peperoni, con los tamaños y los precios de cada pizza. La segunda pantalla mostraba las pizzas especiales. En la última, se intercalaban combos familiares, con las opciones de entrada y postre: palitos de queso o palitos de ajo y baitz de dulce de leche.

De cualquier modo, Domino´s Pizza llega al país con su propuesta clásica. Para elaborarla, en principio, se importan algunos productos como mozzarella y pepperoni para que la pizza que se ordena en Uruguay “sea la misma que pedís en Estados Unidos”. Para el mediano plazo, el objetivo es poder usar casi exclusivamente productos locales.

Cada pizza es completamente personalizable, con dos variedades de masa: original y borde con relleno de queso. A su vez, otro de los diferenciales del servicio de la marca, se presenta con delivery propio: todos sus repartidores trabajan de manera directa para la compañía.

“Estamos muy entusiasmados de continuar expandiendo el portfolio de marcas de Alsea en un país tan importante para nosotros como Uruguay. Con la apertura de Domino’s Pizza, que traerá una oferta personalizada y única al mercado, reafirmamos nuestro compromiso de entregar felicidad y experiencias llenas de sabor”, afirmó Santiago Farinati, director general de Alsea Cono Sur.

Inés Guimaraens.

Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, participó de la inauguración del primer Domino's en el país.

En una entrevista con El Observador en julio pasado, Farinati contó que para este año tenían por delante un “desafiante plan de expansión y remodelaciones” en los tres países que conforman la región (Argentina, Chile y Uruguay), en la cual estaba previsto invertir más de US$ 17 millones en la apertura de más de 30 tiendas y más de US$ 10 millones en remodelaciones.

“Además, planeamos continuar promoviendo el desarrollo integral, inclusivo, diverso, estable y seguro, brindando oportunidades laborales a las personas que sientan afinidad y compromiso con nuestro propósito: entregar felicidad y experiencias llenas de sabor, y cultura, e impulsando nuestro pilar de sustentabilidad e innovaciones tecnológicas al servicio de la experiencia de nuestros clientes”, aseveró.

Domino´s Pizza: 18.000 tiendas en 90 países

Domino 's Pizza nació en 1960 en Estados Unidos y actualmente opera 18.000 tiendas en más de 90 países alrededor del mundo. La marca ha sido pionera en la implementación de bolsas de pizzas aislantes patentadas para mantener las pizzas calientes y crujientes, que aseguran de esta manera que el producto en entrega a domicilio llegara de la mejor calidad.

Está posicionada entre las marcas públicas más exitosas en la industria de restaurantes; tuvo ventas globales alrededor de US$ 17,8 billones en 2021, con más de US$ 8,6 billones en Estados Unidos y más de US$ 9,1 billones a nivel internacional.

Alsea Cono Sur eligió a Uruguay para desembarcar a Domino´s Pizza, una de sus marcas centrales, por su estabilidad y proyección de negocios. Además, la multinacional ha observado el crecimiento en la oferta gastronómica en el último tiempo y, alentado por los excelentes resultados de Starbucks en el país, otra de sus principales marcas, decidió apostar por traer un nuevo estilo de pizza al mercado rioplatense.

Esta firma suma un portafolio multimarca integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, P. F. Chang’s, Italianni's, The Cheesecake Factory, Vips, Vips Smart, El Portón, Archies, Foster’s Hollywood, Gino’s, TGI Fridays, Foster’s Hollywood Street, Ole Mole y Corazón de Barro. La compañía opera con más de 4.000 locales y cuenta con operaciones en México, España, Argentina, Colombia, Chile, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Uruguay.