Lavado, trata y cribercrimen: Ferrero crea unidad especializada para asesorar a fiscales en investigaciones que supondrá traslados

Las investigaciones de delitos complejos como narcotráfico, lavado, trata, cibercrimen, contrabando o tráfico de armas suelen llevar mucho tiempo y requieren de intercambio de información con investigadores de otros países porque involucran al crimen trasnacional.

Convencida de que es necesario fortalecer el trabajo de los fiscales desde el inicio de las investigaciones para que luego los representante del Ministerio público lleguen mejor preparados a la etapa del juicio y logran un mejor en la recolección de pruebas, la fiscal de Corte Mónica Ferrero decidió crear la Unidad Especializada en Crimen Organizado, una unidad que estará integrada por fiscales que asesorará a los colegas que investigan ese tipo de delitos, dijeron a El Observador fuentes del organismo.

La ley orgánica de la fiscalía faculta al jerarca a crear, modificar y suprimir unidades especializadas en la materia que entienda pertinente. En ese sentido, Ferrero decidió suprimir la Unidad Especializada de Cibercriminalidad, que había sido creada en 2022.

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Sin embargo, la competencia que tenía esa unidad y los recursos asignados pasarán a depender de la nueva dependencia que se crea y estará operativa desde el lunes 6 de abril.

¿Qué hará la Unidad Especializada de Crimen Organizada?

La Unidad de Crimen Organizado asistirá a los fiscales en el vínculo con otros organismos como la Secretaría Antilavado, la UIAF del Banco Central, DGI, entre otros, para la realización de pericias, informes o documentos y para la tramitación más ágil de las evidencias que se necesiten.

También tendrá entre sus cometidos elaborar guías para saber como enfrentar la cibercriminalidad y recolección de evidencia digital y se encargará de sistematizar investigaciones y resultados, así como de dar capacitación a equipos fiscales de todo el país.

Otro cometido de la nueva unidad será apoyar a los fiscales en todo lo que implique cooperación internacional, desde la solicitud de información a jueces o fiscales de otros países, como en la tramitación de pedidos de extradición.

Traslados de fiscales

La decisión de la fiscal Ferrero de crear la nueva unidad implicará movimientos de fiscales.

Por un lado, al eliminar la Unidad de Cibercriminalidad, decidió trasladar al fiscal letrado Ricardo Lackner, quién estaba a cargo de esa oficina a la fiscalía de Flagrancia de 6° Turno, que actualmente está a cargo de la fiscal Andrea Mastroniani.

Asimismo, Mastroiani será trasladada a la fiscalía de Homicidios de 3er Turno, que hoy dirige Adriana Edelman, quien pasará a la Fiscalía de Estupefacientes de 4° Turno (que investiga microtrafico). De este modo, la fiscal de Estupefacientes Angelita Romano, que desde que Ferrero asumió en Fiscalía de Corte se ocupaba de 4° Turno y la subrogaba en 1° Turno, se quedará fija en la fiscalía de Ferrero.