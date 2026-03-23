Ferrero instalará fiscalía con especialización en armas y ya designó a quién ocupará el cargo

El 64% de los homicidios en Uruguay se cometen con armas de fuego al igual que las involucran el 40% de los suicidios consumados, según datos del Ministerio del Interior. Esa información también da cuenta de que hay 617.327 armas de fuego registradas -se desconoce cuántas ilegales hay- y que Uruguay es el país de América del Sur con mayor cantidad de armas cada 100 mil civiles (34,7) .

En contrapartida las investigaciones judiciales sobre armas y municiones presentan dificultades por lo que la fiscal de Corte Mónica Ferrero decidió subespecializar la fiscalía de Flagrancia a cargo de Mirna Busich para que se dedique en exclusiva a investigar el origen y la trazabilidad de las armas y municiones utilizadas para cometer delitos, informaron fuentes del Ministerio Público a El Observador.

La subespecialización implica que Busich hará el turno de Flagrancia como hasta ahora pero luego del turno sólo se quedará con los casos que involucren armas y municiones para profundizar esas investigaciones y el resto de los casos se distribuirá entre las restantes fiscalías.

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Busich que ha estado antes de llegar a Montevideo en la fiscalía de Ciudad de la Costa, en Las Piedras y anteriormente en Bella Unión y Salto, se ha capacitado en el tema armas ya que ha realizado cursos internacionales.

En febrero de 2024, antes de ascender a Montevideo, el Comando de la Jefatura de Policía de Canelones, acompañados por el jefe que era Víctor Trezza, el segundo jefe de la Zona Operacional III y los titulares de otras unidades, realizaron un reconocimiento a Busich en agradecimiento a su trabajo en el departamento.

Busich

El objetivo es que a partir del uso del shotspotter, la herramienta de inteligencia artificial acústica que permite la detección temprana y localización de disparos que se realizan en determinados barrios, se puedan trazar investigaciones a largo plazo que permitan conocer de dónde y como ingresaron las balas y conocer la trazabilidad de las armas o si una misma arma fue utilizada en varios crímenes.

El shotspotter, incorporado en 2023, emite una alerta en tiempo real al Centro de Comando Unificado (CCU) que permite que desde allí se envíen los móviles policiales más próximos para realizar el procedimiento y tratar de identificar a quién disparo el arma.

El problema de las armas

“Es muy fuerte la evidencia que nos muestra que el mercado legal de armas abastece al mercado ilegal”, decía en noviembre Iván Marqués, secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos, que visitó Uruguay para trabajar junto al BID y al Ministerio del Interior en la elaboración de un diagnóstico sobre las armas ilegales.

En entrevista con El Observador Marqués afirmó que en general “las armas nacen legales 99 % de las veces y se desvían al mercado ilegal en algún momento de su ciclo de vida” y eso es lo que hay que tratar de establecer para obtener la trazabilidad de esas armas y sus municiones. Aseguró que es necesario que las investigaciones se centren en las armas y en las municiones”.

“Encontrar el punto de desvío es fundamental para entender las cadenas del tráfico de armas, que son muchas veces las mismas rutas, la misma trayectoria de drogas, de la trata de personas, del contrabando…”, decía.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, que impulsa un proyecto de ley del tema armas afirmó en entrevista reciente con El Observador dijo que el tema de la tenencia irregular de armas es un problema muy serio que tiene Uruguay y "repercute directamente en la violencia de los homicidios".

Asimismo dijo que la venta de municiones no está regulada por lo que es necesario "empezar por ahí".

Adelentó que se regulará también el tema de la dosimetría penal. "No es lo mismo tener un arma sin porte que tenerla sin porte, sin tenencia. No es lo mismo tener un arma con tenencia y no tener el porte. Eso hay que diferenciarlo a nivel punitivo también, porque hay que reconocer una realidad que es distinta y en algunos casos es más peligrosa la conducta que en otra".