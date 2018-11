Donald Trump se otorga plenos poderes para perdonar crímenes

El presidente de EEUU, Donald Trump , destacó hoy su poder para perdonar crímenes, que supuestamente está explorando en el marco de las investigaciones por la trama rusa, y arremetió contra los medios de comunicación por sus "filtraciones ilegales", como la relativa a su fiscal general, Jeff Sessions."Aunque todos están de acuerdo en que el presidente de EEUU tiene el poder absoluto de perdonar, para qué pensar en eso cuando de momento el único crimen son las FILTRACIONES contra nosotros. NOTICIAS FALSAS", escribió Trump en un tuit a primera hora de la mañana.El diario The Washington Post informó este jueves de que Trump ha pedido información a su equipo sobre su poder ejecutivo para indultar a sus asesores, a sus familiares e incluso a sí mismo, y que sus abogados están evaluando hasta dónde llega esa potestad.Los presidentes de EEUU tienen la autoridad de indultar a otros por crímenes federales, pero no está claro si pueden perdonarse a sí mismos, una posibilidad que no está explícitamente prohibida en la Constitución pero que algunos expertos consideran inviable porque supondría un claro conflicto de interés.El uso de la palabra "absoluto" por parte de Trump sugiere, en cualquier caso, que no ve demasiados límites a su autoridad y podría considerar usarla en relación con las investigaciones del FBI y del Senado por los supuestos lazos entre su equipo y el Gobierno ruso durante la campaña electoral de 2016.Trump también se refirió, en otro tuit, a la información revelada este viernes por el Washington Post, sobre las actividades del fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, durante la campaña electoral.Sessions, que entonces era senador, habló durante una reunión con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, sobre asuntos relacionados con la campaña de Trump, un extremo que el ahora fiscal general había negado hasta ahora."Una nueva FILTRACIÓN DE INTELIGENCIA del Washington Post propiedad de Amazon, esta vez contra el fiscal general Jeff Sessions. ¡Estas filtraciones ilegales, como las de (el exdirector del FBI James) Comey, deben parar!", afirmó Trump, en referencia a las fuentes de inteligencia citadas por el diario capitalino.Trump no expresó preocupación sobre la conducta de Sessions, a quien esta semana criticó abiertamente, durante una entrevista con el New York Times, por su decisión de apartarse de las investigaciones relacionadas con la trama rusa en el Departamento de Justicia.El presidente estadounidense también retomó su petición de que Sessions o el fiscal especial encargado de la investigación sobre Rusia, Robert Mueller, indaguen en "los crímenes" de Comey y de su rival en las elecciones de 2016, Hillary Clinton, por haber "borrado 33.000 correos electrónicos" de su etapa como secretaria de Estado."¡Mi hijo Donald entregó sus correos electrónicos (con supuestos intermediarios de Rusia) a los medios de comunicación y las autoridades, mientras que la corrupta Hillary Clinton borró (y lavó con ácido) sus 33.000 e-mails!", subrayó Trump, quien también la acusó de tener "lazos con Rusia".