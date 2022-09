Dónde se puede ver (y dónde no) el partido de Peñarol por Copa Uruguay

Peñarol debutará este jueves ante Colón, de visitante, por la tercera fase de la Copa Uruguay.

El partido Colón FC vs Peñarol se jugará el jueves 8 de setiembre a las 20:15 en el Estadio Centenario de Montevideo.

¿Por dónde se verá Colón vs Peñarol?

El partido Colón vs Peñarol será televisado a través de la señal de VTV+.

Sólo se podrá ver en televisión a través de los sistemas de abonados de cable y tv satelital. En cambio, no irá por streaming, ya que Tenfield no tiene plataforma propia y no vendió los derechos de este torneo.