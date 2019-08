Duki y una amenaza a Yao Cabrera: "Te voy a patear la boca en el piso"

“Como vas a poner mi cara en tu video estúpido?”, dijo el cantante de trap Duki en una historia de Instagram, después de ver un video en el que el uruguayo Yao Cabrera parodia la canción Tumbando el club, de Neo Pistea, en la que participa el trapero, informó El Trece.

En ese video, en el que participan otros youtubers, provocan a los traperos y hacen aparecer sus caras en determinados momentos. Por ejemplo, cuando Cabrera dice "te pinté la cara que estaba pintada", en referencai a Duki.

La respuesta del trapero no tardó en llegar. “Te voy a cruzar algún día y te voy a agarrar por Palermo, en algún lado”, amenazó Duki, y agregó que le iba a "patear la cabeza en el piso", entre otras cosas.

Luego, según contó el propio Cabrera en sus historias de Instagram, Duki borró la publicación.

Captura de pantalla Instagram Yao Cabrera

“Las borró porque me dijo que me iba a patear la cabeza contra el suelo y que me iba a desangrar y que iba a morir y que me iban a disparar y todas las cosas que son su única defensa”, dijo Cabrera después de ver la reacción de Duki.