Eddie Money, 1949-2019

Edward Joseph Mahoney, nacido en Brooklyn, Nueva York, el 21 de marzo de 1949, y conocido artísticamente como Eddie Money, falleció el viernes a los 70 años de edad en su hogar de Los Angeles. Su familia hizo el anuncio: “La familia Money lamenta anunciar que Eddie falleció pacíficamente esta mañana temprano. Es con gran pesar que nos despedimos de nuestro amado esposo y padre. No podemos imaginar nuestro mundo sin él. Estamos agradecidos de que vivirá para siempre a través de su música”.

Semanas atrás el cantante y compositor había anunciado que tenía cáncer de esófago fase 4 desparramado por distintos órganos, enfermedad que le descubrieron los médicos en octubre de 2018. Tras hacer pública la situación que vivía y que lo obligó a cancelar la gira de promoción de su álbum, Brand New Day, dijo que había ido al médico por una visita de rutina, pues no tenía ningún dolor. Sin embargo, a las pocas semanas adelgazó 23 kilos y comenzó a tener dificultades para tragar. En los meses siguientes la enfermedad hizo estragos, obligándolo a pasar la mayor parte del tiempo recluido en su casa. Money no creía que el diagnóstico iba a ser una sentencia de muerte, pero la enfermedad tuvo otros planes.

En su extenso repertorio, que cubre cuatro décadas, hay infinidad de canciones antológicas que sobrevivirán el tiempo de vida que le quede a este planeta, entre otras: Two Tickets to Paradise, I Wanna Go Back, Shakin’, Think I’m In Love, Walk On Water, Fall In Love Again, I’ll Get By, Baby Hold On, Take a Little Bit, Think I’m in Love, The Big Crash, We Should Be Sleeping, las más reciente, Brand New Day, y su mayor éxito comercial, Take Me Home Tonight, cantada a dúo con la cantante Ronnie Spector, y que sigue siendo una de las canciones de la década de 1980 más irradiadas en las radios estadounidenses.

Fumador empedernido durante toda su vida, vicio que le afectó los pulmones y el corazón, Money es un caso particular en la historia de la música pop-rock, y no solo por haber mantenido su popularidad por cuatro décadas. Lo mismo que su padre, quien fue policía condecorado en el departamento policial de la ciudad de Nueva York, Money pasó dos años en la academia policial antes de dedicarse a la música. Además, a diferencia de un gran número de estrellas de rock, no se caracterizó por tener relaciones amorosas delirantes, inestables y llenas de problemas. En este aspecto, su vida tuvo gran estabilidad.

Estuvo casado con la misma persona toda su vida, y tuvo cinco hijos; una mujer, Jesse, y cuatro varones, Zachary, Joseph, Desmond, y Julian, quienes siempre hablaron maravillas del cantante como padre. Con los todos los integrantes de su familia fue protagonista de un programa televisivo de gran éxito. Me animaría a decir que ha sido uno de los mejores reality shows que se han hecho, pues en el mismo había poca tolerancia para la banalidad, y de manera seguida el cantante hacía comentarios acertados sobre la vida, sobre las relaciones de pareja, y sobre lo difícil que es ser padre. La nueva temporada de Real Money, que se emite por AXS, recién había comenzado. La cadena anunció que va a emitir los capítulos restantes y que dedicará el 12 de septiembre a homenajear al difunto.

Su primer álbum, Eddie Money, salió a la venta en 1977, y a lo largo de su carrera el cantante vendió 28 millones de discos. Al conocer sobre su fallecimiento, Spector comentó: “Trabajar en el estudio con Eddie fue muy diferente de cualquier otra sesión en la que he estado involucrada. Eddie tenía un gran y loco sentido del humor, era un personaje real, con el tipo de ánimo positivo que no vemos hoy, pero seguro que necesitamos más. Eddie trajo alegría a muchas personas con su música y nunca se detuvo”.

Tiempo atrás conté la historia sobre la noche que lo conocí y hoy, auspiciado por las circunstancias, la repito en parte, pues ayuda a configurar el perfil del difunto. En 1986, cuando su canción Take Me Home Tonight era una de las más populares en el planeta (llegó al número uno en varios países), y él también lo era, un músico de tremenda popularidad global, fui a un concierto de Eddie Money en St. Louis, Missouri.

Solía llegar a los conciertos temprano y me situaba cerca de donde era la puerta de entrada de los músicos. Como una hora antes del inicio del concierto, bajó de una larga limusina Money, cuyas canciones siempre me parecieron únicas, inconfundibles, dentro del repertorio de la mejor música pop de todos los tiempos. Antes de la llegada del cantante les había dicho a los guardias que fungían de guardaespaldas si podían avisarle que un cronista sudamericano lo quería “saludar”. Me dijeron que bien, que lo harían. Y eso fue lo que ocurrió. Además de presentarme y de decirle que escribía para un suplemento de música, le informé a Money que tenía todos sus discos, lo cual era verdad y no una carnada para entrevistarlo. Se puso contento en serio, no era pose, y me preguntó qué opinaba sobre su nuevo disco, el sexto, Can't Hold Back, editado semanas antes, y que cual era mi canción favorita del álbum.

Le dije que el disco era una joya porque no contenía canciones malas ni mediocres, y que los temas Endless Nights y I Wanna Go Back, un cover, me parecían brillantes, de cuidada perfección formal al servicio de sus sentimientos a la hora de interpretarlas. Money me miró esbozando una sonrisa y comentó, “fabuloso, fabuloso”. Le dijo a su asistente que me diera la información para concertar una entrevista larga, “de no menos de una hora”, tal como le había solicitado. Se despidió dándome la mano y diciendo, “nos vemos pronto”. Por razones exclusivamente mías, y que hoy, pasado el tiempo, resultan menores (aunque entonces no lo eran), nunca hice la entrevista, y no volví a verlo. Pero me reencuentro con él cada vez que oigo una de sus tantas fabulosas canciones.