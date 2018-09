EEUU aumenta la presión sobre los palestinos: cerró su misión en Washington

Estados Unidos anunció este lunes el cierre de la misión de la Organización de Liberación Palestina (OLP) en Washington, y aumentó así la presión para que los palestinos entren en conversaciones de paz con Israel. Esta decisión, que molestó a los palestinos, se suma a la tomada anteriormente por el gobierno de Donald Trump de trasladar su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén y el reconocimiento de la ciudad como capital de Israel.

"Nosotros hemos permitido que la oficina de la OLP lleve a cabo operaciones que apoyen el objetivo de lograr una paz duradera y completa entre los israelíes y los palestinos desde la expiración de la dispensa anterior en noviembre de 2017", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. "Sin embargo, la OLP no ha dado pasos para avanzar en el inicio de negociaciones directas y significativas con Israel", agregó.

La decisión de Washington se suma a la anulación de la ayuda bilateral de 200 millones de dólares, el corte de fondos a la agencia de la ONU que socorre a millones de refugiados palestinos y la supresión de la contribución de 25 millones de dólares a los hospitales palestinos de Jerusalén Este.

"La administración decidió, después de examinarlo de forma cuidadosa, que la oficina general de la delegación de la Organización de Liberación Palestina (OLP) en Washington debería cerrar", dijo el Departamento de Estado.

Negociaciones

La Casa Blanca intenta forzar a los palestinos a regresar a la mesa de negociaciones de paz, empantanadas desde abril de 2014, y un plan prometido desde hace meses por el presidente estadounidense Donald Trump se hace esperar.

"Los líderes de la OLP han condenado un plan de paz estadounidense que ellos todavía no han visto y se han negado a comprometerse con el gobierno estadounidense en respeto a los esfuerzos para la paz", agregó la diplomacia estadounidense.

"De este modo, y como un reflejo de las preocupaciones del Congreso, la administración decidió que la oficina de la OLP va a cerrar por el momento", indicó el comunicado.

Este lunes el número dos de la OLP, Saeb Erakat, había adelantado la decisión tomada por Estados Unidos.

El representante de los palestinos en Washington, Hosam Zomlot, dijo a periodistas en Ramala que Estados Unidos justificó el cierre de la representación de la OLP, en las gestiones palestinas para llevar a los líderes israelíes ante la justicia internacional por "crímenes de guerra".

"Lista de encargos"

La administración de Donald Trump "concreta la lista de encargos solicitados por (el primer ministro israelí Benjamin) Netanyahu", dijo Zomlot a periodistas en Ramala.

"La lista incluye a Jerusalén, la cuestión de los refugiados, el derecho de retorno (de éstos), las colonias, (la Franja de) Gaza y la partición de ésta y de Cisjordania", añadió.

Erakat destacó por su lado que los palestinos no "sucumbirán ante las amenazas de Estados Unidos", ni en sus esfuerzos por juzgar los crímenes que consideran que han cometido los líderes israelíes, según un comunicado.

Lejos de ceder, los palestinos prevén redoblar sus esfuerzos contra Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI), advirtió el dirigente.

Los palestinos han presentado ante la CPI, desde su adhesión en 2015, varios expedientes sobre crímenes cometidos según ellos por los líderes israelíes, en particular durante la guerra de Gaza en 2014, o los vinculados a la colonización -como los desplazamientos forzados de población.

El presidente palestino Mahmud Abas ha congelado todas las relaciones con la administración de Trump desde el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel en diciembre de 2017.

Dinero contra acuerdo

Estados Unidos dio a los palestinos "enormes sumas de dinero", dijo Trump la semana pasada. "Les digo: 'tendrán el dinero, pero no les pagaremos hasta que hayamos alcanzado un acuerdo'. Y si no lo logramos no les pagaremos", añadió.

La representación palestina en Washington ya había estado amenazada en 2017, cuando las autoridades estadounidenses anunciaron su intención de cerrarla, si los líderes pedían que dirigentes israelíes sean llevados ante la justicia internacional.

Primer tribunal internacional permanente encargado de juzgar crímenes guerra, contra la humanidad y genocidios, la CPI examina desde enero de 2015 la posibilidad de iniciar investigaciones sobre acciones israelíes, pero también palestinas.

Contrariamente a los palestinos, Israel no es miembro de la CPI y no está dispuesto a cooperar.

por Paul Handley con Joe Dyke en Ramalá

AFP