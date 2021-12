El año que pasó y mi regalo para vos

Abro aquí con todo el protocolo (ratatatatata) el último Pícnic! del año 2021, porque esta servidora se toma merecidas vacaciones para volver recargada en la segunda quincena del nuevo año. Te extrañaré lector compañero que estuviste ahí con o sin cuarentena, y te homenajearé recolectando temas interesantes, piques para disfrutar de todo lo que podamos disfrutar y reflexiones compartidas que, tal vez, te ayuden y me ayuden a destrancar esos momentos más o menos complicados que siempre debemos enfrentar, aunque solo sea un día de mal humor por causas desconocidas.



Este año compartimos mucho más de lo que recordaba y revisar los Pícnic! de 2021 me ayudó a AGRADECER con mayúscula. A tí por estar ahí, por leer y por decidir conscientemente invertir tu tiempo en buscar lo bueno de la vida, aunque hay tantas tristezas que nos afectan directamente o indirectamente. A Zolio, Luis, Beatriz, Verónica, Susana, Pilar, Ray, Virginia, Vero, Cecilia, Rodolfo, Roberto (siguen nombres…) y todos los lectores que caminaron “the extra mile” y me escribieron tan amablemente, con sugerencias y mucha buena onda. A mis compañeros de ahora y de antes de El Observador, que siempre me dieron una mano con la edición del texto, la subida de la newsletter al sitio web, los posteos en redes y todo lo que fuera necesario para que salga lo mejor posible. Y a todos los que me rodean, en especial a mi familia, porque siempre están.



Tendremos mucho tiempo para conversar en el 2022, pero para despedirme hoy te cuento mis principales propósito para el año que viene: