El arsenal nuclear mundial creció con la guerra entre Rusia y Ucrania como telón de fondo

El número de ojivas nucleares operativas en todo el mundo aumentó en 2022 impulsado por principalmente por India, Corea del Norte y Paquistán, según el último informe del Monitor para la Prohibición de las Armas Nucleares, publicado por la ONG noruega Norsk Folkehjelp.

En el contexto de las crecientes tensiones geopolíticas, el relevamiento señala que, a principios de este año, las nueve potencias nucleares poseían 9.576 ojivas listas para su uso, 136 más que en 2022, lo que implica una capacidad de destrucción equivalente a más de 135.000 bombas como la lanzada sobre la ciudad de Hiroshima.

El relevamiento precisa que el aumento observado se debe en parte a Rusia, país que cuenta con el mayor arsenal nuclear del mundo con 5.889 cabezas operativas, pero también al incremento observado en los arsenales de India, Corea del Norte y Pakistán. "Este aumento es preocupante y prolonga una tendencia que empezó en 2017", explicó la responsable principal del informe, Grethe Lauglo Østern.

La difusión del documento coincidió con el inicio de maniobras militares por parte de Moscú en Siberia, operativo que incluyó el despliegue de misiles intercontinentales con capacidad nuclear, y en momentos en que el gobierno del presidente Vladimir Putin ratificó que dejará de informar a los Estados Unidos de sus ensayos misilísticos.

También coincidió con el anuncio realizado por Putin, quien anticipó que Rusia desplegará armas nucleares tácticas en Bielorrusia, un país situado a las puertas de la Unión Europea (UE) y de la OTAN. "Aquí no hay nada inusual. Los Estados Unidos lleva décadas desplegando armas nucleares tácticas en el territorio de sus aliados", argumentó Putin en una entrevista difundida por la televisión rusa.

“El informe de este año demuestra cuán urgente es que los países con armas nucleares y sus aliados comiencen a tomar medidas creíbles y concretas hacia el desarme. También demuestra claramente que el tratado sobre prohibición de las armas nucleares es la única vía jurídica vinculante para lograr un mundo libre de armas de destrucción masiva”, afirmó Daniel Högsta, de la ONG Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN).

El documento precisa, sin embargo, que el stock total de armas atómicas, que incluye las que fueron retiradas de servicio, se redujo. Su número total pasó de 12.705 a 12.512 en un año, debido a la destrucción de ojivas viejas en Rusia y los Estados Unidos. "Esto es así porque ambos países desmantelan anualmente una pequeña cantidad de sus ojivas más antiguas", explicó Hans Kristensen, responsable de la Federación de Científicos Estadounidenses y coautor del informe.

Los analistas de Norsk Folkehjelp señalan, sin embargo, que India, Corea del Norte y Pakistán ampliaron sus reservas de ojivas en 2022, lo que provocó el aumento de 136 ojivas que estaban disponibles para su uso a principios de 2022.

La situación se verifica en un contexto en el que Moscú y Washington explican en conjunto cerca del 89% del arsenal nuclear total, detalla el informe. “Si la introducción de nuevas ojivas no se detiene, el número total de armas nucleares en el mundo pronto volverá a aumentar por primera vez desde la Guerra Fría", agregó Lauglo Østern.

El documento recuerda que además de los Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán y Corea del Norte, países que reconocen poseer armas nucleares, existen otras naciones, como en el caso de Israel que, aunque nunca admitieron contar con armas nucleares, se presume que tienen esa capacidad.

“La conducta exhibida por las potencias nucleares durante 2022 fue manifiestamente incompatible con la obligación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW) de eliminar las armas nucleares. No hubo evidencia de que alguno de los Estados con armas nucleares tenga la voluntad de buscar el desarme nuclear”, advierte el informe.

Los relatores del documento destacan que China, Francia, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos continuaron incumpliendo con la obligación derivada del Artículo VI del TPNW de “mantener negociaciones de buena fe”. El informe, además, puntualiza que, al día de hoy, el TPNW tiene 68 Estados partes, mientras que otros 27 países firmaron el compromiso, pero todavía no lo ratificaron.

“Europa tiene el mayor número de países cuyas acciones van en contra del TPNW y votan en Naciones Unidas perpetuando la idea de que las armas nucleares son legítimas, lo que constituye un gran obstáculo para el desarme”, apuntan los especialistas de la ONG noruega.

A pesar de ello, el Monitor para la Prohibición de las Armas Nucleares afirma que el TPNW ganó algo de fuerza en 2022. “La velocidad con la que nuevos países están ratificando o accediendo al tratado se aceleró”, explica el informe. En este sentido, señala como un “hito importante” la Primera Reunión de los Estados Partes del TPNW que se celebró en Viena en junio de 2022.

En esa ocasión, los países participantes acordaron por primera vez un plan de acción internacional para reparar las afectaciones a los derechos de las personas víctimas de pruebas de armas nucleares y cinco estados, bajo el “paraguas nuclear” estadounidense, asistieron a la reunión como observadores y “mostraron los primeros signos de voluntad de al menos comprometerse constructivamente con el tratado”.

El optimismo, no obstante, se ve acotado no sólo por la conducta de las potencias nucleares, sino también por los países que no cuentan con ojivas propias. Se trata de 32 Estados que están bajo el “paraguas nuclear” de la OTAN y los Estados Unidos, y cuyas actividades son incompatibles con el TPNW.

“Un total de 35 Estados sin armas nucleares, incluidos los 32 llamados ‘Estados paraguas’, también contravinieron una o más de las prohibiciones del TPNW durante 2022, principalmente al ayudar y alentar la posesión continua de armas nucleares en su nombre”, puntualiza la ONG noruega.

"Si bien los Estados siguen siendo los actores clave en las negociaciones internacionales, la evolución del TPNW demostró la utilidad de una asociación entre los Estados, la sociedad civil y los expertos del mundo académico. Proyectos como el monitor muestran que la información bien investigada y el análisis reflexivo pueden estimular la discusión y, por lo tanto, contribuir a lograr un mundo libre de armas nucleares", evaluó Izumi Nakamitsu, secretario General Adjunto de la ONU y Representante Especial para Asuntos de Desarme.

Por lo pronto, según las encuestas, el temor a una confrontación nuclear creció a niveles nunca observados desde la Guerra Fría al compás del creciente deterioro de la situación geopolítica en diversas zonas del mundo y la guerra entre Rusia y Ucrania.

“La crisis en Europa demuestra con claridad que las armas nucleares no crean paz ni estabilidad. No impiden las agresiones y, en los hechos, habilitan guerras convencionales e incentivan la toma de riesgos que podrían conducir a una guerra nuclear”, concluyó Henriette Westhrin, integrantes de ICAN y también coautora del documento.