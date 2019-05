El BCU mantuvo su política y evitó suba del dólar con venta millonaria

El dólar arrancó la semana estable en el mercado mayorista y al público, pero (una vez más) fue necesaria la participación activa del Banco Central (BCU) para mantenerlo a raya, en otra jornada global de incertidumbre para los mercados por el endurecimiento de la guerra comercial entre EEUU y China.

En total, se operaron US$ 86,6 millones en el segmento mayorista a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), con ventas en el spot (al contado) de la autoridad monetaria por US$ 63,6 millones. Así, billete verde quedó en promedio a $ 35,267 prácticamente sin cambios (+0,03%) respecto al viernes. En lo que va de mayo, el BCU ya apeló a US$ 566,3 millones de sus reservas para mantener sobre los $ 35 el tipo de cambio mayorista.

Fuentes del mercado comentaron a El Observador que en la operativa de este lunes no solo incidió la demanda de las AFAP por hacerse de dólares (como ha ocurrido desde que arrancó mayo), sino también la de los bancos privados. Las AFAP están demandado dólares porque requieren de esa divisa para adquirir bonos globales uruguayos en pesos en mercados del exterior que, por ser fuera del país, se compran con la divisa estadounidense.

Por otro lado, en la pizarra el público del BROU, el dólar apenas se movió un centésimo respecto al viernes para quedar en $ 34,52 para la compra y $ 36,02 para la venta. En los cambios privados, por su parte, el billete verde se ofrecía al público en una franja de $ 36,20 a $ 36,30 durante el primer día hábil de la semana.

La respuesta a la fórmula de CFK

El dólar recortó la suba a la mitad y cerró con una suba de 20 centavos en Argentina, luego de trepar hasta 50 centavos en el arranque. Fue en la primera rueda hábil tras el anuncio de la fórmula Alberto Fernandez y Crisitina Kirchner que se conoció el sábado y que sorprendió por la decisión de la exmandataria de presentarse como segunda en la fórmula. "Si bien fue un avance del precio, no fue una disparada desmedida y eso es una buena señal. El mercado tenía descontado casi que Cristina se iba a presentar y si bien esta fórmula los distrajo no aterrorizó", señaló un operador en diálogo con El Cronista.

En cuanto a la tasa, la misma mostró otro leve retroceso que la colocó en un 71,44%, por debajo del 71,476 del pasado viernes. El monto adjudicado fue de 208.776 millones de pesos argentinos, en una rueda con vencimientos por 95.711 millones, lo que representa una contracción de 13.065 millones.

El dólar mayorista cerró a 45,19 pesos argentinos, 19 centavos por encima del cierre del pasado viernes y luego de que la divisa llegara a saltar 50 centavos en el arranque. En el mercado minorista, el billete mostró una operatoria similar y terminó a 46,20 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Incertidumbre global

Las acciones globales fueron golpeadas por un aumento de las preocupaciones sobre las consecuencias de las duras medidas de Estados Unidos contra la china Huawei Technologies Co Ltd , que han intensificado una prolongada guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

El índice dólar limitó el atractivo del oro y se mantuvo cerca de un máximo de dos semanas. La semana pasada, el índice anotó su mayor avance semanal desde comienzos de marzo, apoyado por robustos datos inmobiliarios de Estados Unidos y un reporte que apuntó a una caída del desempleo.

Con El Cronista y Reuters