El Cachila volvió a prisión tras el Caso Lola: esta vez por nueva denuncia de su expareja

Ángel "Cachila" Moreira marchó a prisión de forma preventiva este martes luego de que su expareja lo haya denunciado ante la policía, informó Subrayado (canal 10) y confirmó a El Observador el abogado del hombre, Ignacio Morena.

El hombre violó la restricción de acercamiento con la mujer, que era de 150 metros; no mantuvo contacto con ella, sino que estuvo en la casa de su tía, cercana a donde está parando su expareja, según el relato de Morena.

Moreira ya tenía una denuncia previa por violencia doméstica, momentos en que la Justicia le había dispuesto la medida cautelar.

Ahora, marchará a prisión por 90 días por el delito de desacato.

El 22 de mayo de 2019 la Justicia procesó a Moreira, un ciudacoches de Rivera, como coautor del homicidio de la joven argentina Lola Chomnalez, asesinada a fines de diciembre de 2014 en el balneario Valizas (Rocha). Se le tipificó la coautoría de un homicidio simple agravado por alevosía, y marchó a la cárcel.

El Cachila era vendedor de estampitas radicado en Rivera que en abril de 2015 declaró haber visto morir a la joven. En 2015 declaró que vio cómo Chomnalez se desvanecía y caía de rodillas; su testimonio siempre fue confuso y cambiante. Según su defensa, no tenía antecedentes penales, era adicto a las drogas y padece varias enfermedades.

Había sido indagado en abril de 2015 por este caso pero había quedado en libertad. En febrero de 2019 asumió la causa un nuevo fiscal, Jorge Vaz, quien después de analizar todo el expediente volvió a citarlo como indagado y pidió su procesamiento, pero por encubrimiento. La línea de investigación se basa en que fue más de una persona la que participó del homicidio de Chomnalez, y el fiscal consideró que no cabían dudas de que El Cachila fue una de ellas. De todos modos, el ADN de este hombre no coincidió con la encontrada en el pareo de la adolescente, por lo que no hubo pruebas de que haya sido El Cachila quien la mató.