El comentario hot de Juana Viale que hizo reír a toda la mesa de Mirtha

Era previsible que el almuerzo de este domingo, conducido por la nieta de la diva Mirtha Legrand, Juana Viale -quien la está supliendo durante la pandemia- fuera divertido.

La mesa estaba integrada por Adrián Suar, Sebastián Wainraich, Peto Menahem y Roxy Vázquez, y todo transcurría entre anécdotas y una risa tras otra.

En un momento comenzaron a hablar sobre los tatuajes y comenzaron a preguntarse entre sí quién tenía, en qué lugar, sus significados, hasta que una anécdota sobre otra persona llevó a Viale a hacer un comentario que generó las carcajadas de todos, indicó La Nación.

"El Pipi Romagnoli se había tatuado a los padres", indicó Wainraich. "¿Los nombres o las caras?, consultó Juanita. "La cara, la cara", respondió Menahem, y bromeó con que "cada tetilla es la nariz". "Eso es para un psicólogo", afirmó la actriz. "Si tenés que chupar las tetillas...", continuó Juana, que comenzó a reírse con cierta verguenza.

El momento se puede ver en el minuto 50:30 del programa.

La conductora contó también que tiene "muchos dibujos" pero ninguna letra en su cuerpo. "Me parece raro tatuarte el nombre de tus hijos. Me encanta la gente que lo hace pero yo no lo comprendo", dijo.