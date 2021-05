Por Pablo Kalbermann

Escribo para compartir mi preocupación por la falta de actualización e información brindada a la población sobre la principal causa de contagio del coronavirus. No veo en el gobierno, Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), prensa, líderes de opinión, en nadie; no veo que estén comunicando enfáticamente la forma de transmisión del covid, la cual científicos e investigadores de todo el mundo están comunicando hoy en día, y que ha causado cambios de criterios en organismos de salud de varios países, ejemplo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos.

El covid está en el aire y se transmite principalmente a través del mismo: el covid se contagia por los "aerosoles", que es el aire que exhalamos al respirar, que queda flotando como un humo invisible, que es parte del dióxido de carbono CO2 que exhalamos, y que se acumula en espacios cerrados. Las formas de contagio vía "droplets" (gotículas) de estornudos o tos y/o por contacto de superficie no son la principal fuente de transmisión del virus, sino que lo es el aire.

Personas contagiadas, pero sin síntomas de tos o estornudo, han contagiado a otros y lo han hecho por respirar, no por estornudar o toser, ya que no presentan estos síntomas. No veo que se haga mención a los últimos destaques de la ciencia (de José Luis Jimenez, David Fisman, Kim Prather, Topol, Linsey Marr, Joseph Allen, Eric Feigl Ding; podría mencionar más de 200 científicos mundiales).

Las investigaciones hoy son claras y contundentes. Los casos de coros, iglesias, hoteles, aviones, asilos de ancianos, la investigación con animales enjaulados, las muestras de aire con covid en habitaciones, la vida del virus en promedio de una hora suspendido en el aire, las muestras en filtros de aire en hospitales y edificios; los aerosoles quedan suspendidos en el aire por más tiempo y recorren más distancia (los droplets caen a uno o dos metros de ser expulsados en un brevísimo tiempo). Hay numerosas publicaciones, como The Lancet, JAMA, BMJ, donde se presentan los estudios científicos que avalan que el covid está en el aire.

Mientras tanto en Uruguay seguimos con tareas que no logran nada, como por ejemplo, desinfección de mesas y sillas, con alfombras sanitizantes, fumigación de espacios al aire libre. Lo que controla al covid y reduce su presencia es la ventilación de espacios cerrados, airear el lugar y controlar que si el espacio es cerrado no acumule CO2. Además, es esencial que el tapabocas esté herméticamente cerrado, sellado, arriba y a los costados: sigo viendo en la TV gente pública con tapabocas cuya nariz queda al aire y/o se puede filtrar aerosoles por arriba.

En especial, en breve se retoma la educación presencial y en las escuelas/liceos seguirán con el tema de "desinfectar mesas, fumigaciones", pero no es lo que contagia. ¿Qué va a pasar en esos grupos de niños en clases cerradas, sin ventilar? Hoy las nuevas cepas enferman a los más jóvenes y aunque no en casos graves, quizás incluso asintomáticos, estos niños lo llevan a sus casas y contagian a adultos (que pueden o no estar vacunados).

Las nuevas cepas son más virulentas con los jóvenes, hasta más peligrosas (s/ Dr. Eric Feigl-Ding, epidemiólogo en Estados Unidos). Si hoy las escuela abren, los casos se van a extender, principalmente porque no hay conciencia de nadie en la importancia de ventilar. Incluso, hay investigaciones que correlacionan apertura de escuelas con aumento de casos; cierre de escuelas con disminución de casos.

Sin duda que lo ideal es abrir las escuela por el bien de los niños y los jóvenes, pero se debe comunicar la necesidad de ventilar. El GACH sigue con su documento de julio 2020, donde pone a los aerosoles al mismo nivel que gotículas y superficies, como forma de contacto. La ciencia e investigación, ya avanzó. A marzo/abril 2021 ya está recontra probado, que los aerosoles (aire que exhalamos) es la principal causa de transmisión.

Espero que vuestros periodistas, tomen la iniciativa de averiguar y publicar, de manera de alertar a la población y que esta tome las medidas necesarias. El covid está en el aire.