El creador del jetpack cayó en un lago desde más de 15 metros de altura

El creador del jetpack Franky Zapata realizaba maniobras a 15 metros del suelo cuando de repente se precipitó al vacío.

El accidente ocurrió durante una exhibición el pasado 28 de mayo en Biscarrosse, una ciudad costera francesa a las afueras de Burdeos.

Según se observa en los videos difundidos en redes sociales por los espectadores del evento, Zapata se encontraba levantando vuelo cuando el motor falló y cayó a un lagolago.

Un ciudadano Francés, cae de una altura aproximadamente de 16 metros, al momento de volar un FLYBOARD, en la Costa Occidental de Francia. #flyboard pic.twitter.com/mSOBXTqDKz — JP MULTIMEDIOS INTERNATIONAL (@JPMULTIMEDIOSIN) May 30, 2022

Inmediatamente fue trasladado al hospital en estado consciente. Actualmente está fuera de peligro y estable, pero sigue en observación, según informa La Vanguardia.

El día después del accidente, Zapata tranquilizó a sus seguidores en Twitter agradeciendo los mensajes de preocupación y aclarando que estaba bien. Incluso bromeó sobre el tema: "Nos recuerda que no somos pájaros y que si no somos excelentes, es la gravedad la que gana", puso en su cuenta de Twitter.

En el mismo mensaje de sus redes agradeció a los rescatistas, lamentó no haber brindado con una copa bromeando. Por último, se disculpó con el público, prometiendo que el evento solamente fue pospuesto, pero se volverá a realizar.

No es la primera vez que Zapata se accidenta de esta manera con su jetpack. El inventor dijo al medio francés Le Parisien que es su tercer traumatismo craneoencefálico. "No perdí el conocimiento por mucho tiempo, solo cinco o seis minutos, no es un trauma muy grave", aclaró al medio.

Zapata debería estar siguiendo el reposo recomendado por su médico. Admitió durante esa entrevista que "pecó de confianza", "el nivel de riesgo que acepto tomar para que los clientes que estén detrás no lo tomen, se multiplica por 10 mil", declaró al medio francés.

El Flyboard Air

Se trata de un dispositivo volador, al que su creador define como "una plataforma segura, fácil, ligera y con un sistema de aviación manejable".

Este nuevo modelo "Air" impulsa al conductor mediante cinco reactores o turbinas. Según las características que detalla la marca, puede soportar un peso máximo de 100 kilogramos, alcanzar 200 kilómetros por hora y elevarse 3.000 metros.

Está diseñado para un fácil manejo: el balanceo del cuerpo es lo que permite mover el aparato y controlarlo. Además el piloto tiene la información de altitud, velocidad y autonomía.

El dispositivo ya ha sido probado en diferentes situaciones como rescates, evacuación de personas y distribución de productos.