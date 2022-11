El cruce entre Guillermo Francella y una agrupación de encargados: "Falta de criterio absoluta para razonar una propuesta de ficción"

En El encargado Guillermo Francella interpreta a Eliseo, un encargado de un edificio que detrás de una fachada amable esconde un costado manipulador y de repente se enfrenta a un contratiempo: el nuevo presidente del consorcio lo quiere despedir.

En las últimas horas la ficción, que desde su estreno en Star+ se ha convertido en uno de los contenidos más vistos de la plataforma, encontró un crítico inesperado. Una "agrupación de encargados" de edificios pidió una "disculpa pública" por parte de los creadores de la serie: “No nos representa en lo más mínimo su violenta corrupción”, dice el mensaje que enviaron al periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Francella se refirió a la situación este miércoles, al ser consultado por el programa A la tarde de América. “La única respuesta es que es ficción, todos sabemos que es ficción. Es como si el día de mañana haría un policía corrupto y la policía crea que toda es corrupta", sostuvo el actor.

"Creo que habla un poco de la mediocridad intelectual, de la falta de criterio absoluta para razonar una propuesta de ficción. Siempre fui muy respetuoso con todo y esto me parece una exageración. Se sintieron tocados pero de ningún modo hemos querido faltar el respeto, bajo ningún punto de vista“, concluyó categórico.

La carta pública

El comunicado lleva la firma de Diego Trejo, titular de una “agrupación de encargados” –que no pertenece a ningún sindicato– que dice estar “molestos e indignados” con el actor y la plataforma de streaming.

“Ante los hechos de público conocimiento y la enorme repercusión que ha tomado la nueva serie realizada por Guillermo Francella que habla de nuestra profesión, queremos expresar nuestro total repudio tanto a él como a la producción de esta ficción producida por la plataforma Star+ que nos ha provocado un enorme malestar”, comienza la carta.

“Por estos días y después de haber sufrido distintas cosas en nuestra vida cotidiana por esta serie, queremos decirles a todos que nuestro oficio no tiene absolutamente nada que ver con lo que se cuenta y con las actitudes que interpreta el actor mencionado que hasta acá lo respetábamos como trabajador”, sostienen.

Según leyó Etchegoyen, los integrantes de la "asociación" sostuvieron que no van a permitir “bajo ningún punto de vista que los ciudadanos nos empiecen a ningunear y a mirar distinto por un prejuicio falsamente impuesto por este cuento nefasto que solo fue creado para atacarnos brutalmente”.

Solicitan las disculpas públicas por la serie que “nunca debió hacerse bajo estas condiciones” y aclaran que no pertenece a ningún sindicato y actúan de forma independiente.

La respuesta del encargado

Este jueves el firmante del comunicado respondió a los comentarios del actor. “Francella nos está cargando, lo escuché, me dio más bronca escucharlo, habló para meter más leña al fuego”, dijo Trejo en diálogo con Etchegoyen en Radio Mitre.

“Él lo ve de otra forma, debería haberse solidarizado y pedir disculpas, él se tiene que dar cuenta que esto es nuestro trabajo: qué pasaría si nosotros hiciéramos una serie contando un lado oscuro de él?”, se preguntó. Y también se respondió: “No creo que le guste eso y esto es parecido”, comentó.

“Estamos pidiendo que él pida disculpas, nosotros no vamos a una guerra contra nadie. Se tienen que dar cuenta que están hablando sobre un trabajo, cruzó los límites con lo que dijo. No quiero que nos ensucien más, a mí me han llamado compañeros llorando hoy, quebrados totalmente por lo que pasa. No se dan cuenta que pueden dejar a un padre con hijos sin trabajo, eso dio más bronca todavía”, sostuvo.

Para concluir, expresó su decepción con el actor: “Lo tenía allá arriba a Francella y ahora lo tengo bien abajo”.