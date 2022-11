El cruce entre un equipo de grabación de Canal 4 y la seguridad de Qatar: quisieron filmar y les llegó una advertencia

En el momento en que el mundial de fútbol de Qatar 2022 se convirtió en una posibilidad, los medios, fanáticos y futbolistas sabían que no iba a ser un torneo igual a los otros.

Cuando la sede se confirmó, ese sentimiento se reforzó. Y en los últimos días, las noticias han apuntalado todavía más esa idea: los artistas descartan actuar en los shows de apertura y/o cierre por las violaciones a los derechos humanos y de los colectivos LGBT+ en ese país, en las últimas horas se anunció que la venta de alcohol estará prohibida y los medios, en su cobertura, tampoco parecen tenerla tan fácil.

En ese sentido, los primeros que sufrieron el rigor de las leyes qataríes fueron los periodistas de un canal danés.

Hace algunos días, uno de sus enviados al país sede del campeonato del mundo tuvo un encontronazo con un grupo de seguridad en Doha, que le tapó la cámara durante una cobertura. El país anfitrión ya se disculpó por el hecho.

Y, en esa línea, otro de los que vivió una suerte de "censura" durante la todavía incipiente cobertura de Qatar 2022 fue el periodista uruguayo Darío Kneubuhler.

Miembro del equipo que Canal 4 envió a Medio Oriente para seguir los pasos de la selección, Kneubuhler contó en La Pecera (Azul FM), programa del que forma parte, una situación que les tocó vivir en las últimas horas.

"Nos pasó algo parecido", comenzó el periodista, "aunque no por la violencia hacia ellos (el equipo danés). Hay un detalle que no es menor. Los policías qataríes y los que están controlando te piden que no filmes los edificios públicos, no sé muy bien por qué. Sobre todo los edificios de seguridad. No saben lo que es el edificio de ciberseguridad, por ejemplo. Es una pirámide impresionante", relató.

"El modo con el que llevaron adelante (la censura a los periodistas daneses) fue desmedido. Por suerte a nosotros no nos pasó igual. A nosotros vino una persona y nos dijo: 'Muchachos, no pueden filmar los edificios públicos'. Nos dimos media vuelta y nos fuimos", dijo Kneubuhler.

El periodista de Canal 4 aseguró que, además, no se ha enterado de otras situaciones similares y que el vínculo con la seguridad del lugar, más allá de estos episodios, es amable y correcta. "Están siempre preocupados de que estemos bien", aseguró en el programa radial.