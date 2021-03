El deporte uruguayo asumió con resignación las medidas que adoptó el gobierno

El anuncio realizado el martes de noche por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, generó en el ámbito del deporte una enorme confusión. "Se suspende todo el deporte amateur hasta el 4 de abril", se limitó a decir el mandatario.

Minutos después estalló el teléfono del presidente de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU), Marcos Melazzi ya que el atletismo tenía agendado para este sábado y domingo la disputa de los Grand Prix Estrella Puente y Darwin Piñeyrúa en la pista del Parque Batlle.

Antes de la hora 9 de este miércoles, Melazzi le envió una nota a la Secretaría Nacional del Deporte (SND) que horas después emitió un comunicado que decía lo siguiente: "En virtud de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo en el día de ayer, la Secretaría Nacional del Deporte ha resuelto adoptar las siguientes medidas, las cuales regirán hasta el día 4 de abril del corriente inclusive:

1- Suspender toda competencia oficial (campeonatos, torneos, ligas, etc) de cualquier especie y disciplina con excepción de:

a)- Campeonato Uruguayo de Primera División organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol;

b)- Liga Uruguaya de Básquetbol organizada por la Federación Uruguaya de Basketball;

c)- Deportes olímpicos en tanto resulten imprescindibles para clasificar a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2021 y Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021.

2- Prohibir, sin excepción alguna, el uso de vestuarios".

Melazi explicó a Referí que el literal c determinó que los Grand Prix de Montevideo se puedan celebrar con normalidad este fin de semana.

"Tenemos a varias figuras del atletismo regional haciendo cuarentena y ahora estamos restringiendo algunos cupos para ajustarnos a las medidas adoptadas", reveló.

Los olímpicos Emiliano Lasa, Déborah Rodríguez y Andrés Silva estarán presentes en la competencia este fin de semana. Pía Fernández está entrenando en España y Santiago Catrofe actualmente está preparándose en altura, en los Pirineos.

Diego Battiste

Dèborah Rodríguez correrá los Grand Prix este fin de semana

"Que volviera a parar el deporte era una posibilidad", comentó Melazzi.

En sintonía se expresó Joaquín Goyoaga, presidente de la Federación Uruguaya de Handball (FUH): "Veníamos esperando que dieran marcha atrás por el aumento de casos, era algo que parecía obvio para el deporte amateur. Teníamos previsto retomar este fin de semana la disputa de los Súper 4 y habíamos enviado una primera propuesta para los clubes para saber si podían jugar esas fechas porque hay clubes con jugadores en cuarentena por contactos con positivos de covid-19, pero aún no habíamos fijado oficialmente las fechas".

Los Federales de handball se suspendieron en noviembre del año pasado junto con todos los deportes bajo techo y quedaron pendientes los Súper 4 que definirán a los campeones en ambas ramas.

"Analizaremos terminar el 2020 pero sin comprometer la temporada 2021; habrá que ver qué pasa el 4 de abril", expresó Goyoaga.

Carlos Pazos

La definición del handball masculino quedó en veremos

Consultado sobre cómo asimiló la suspensión el titular de la FUH dijo: "La situación es compleja, todos sabemos lo que pasa con la cantidad de contagios que están en aumento. En los entrenamientos la situación se puede controlar pero a la hora de competir hay contactos. En formativas hay familias que dudan en mandar a los chicos a las prácticas porque hay preocupación".

"Nos gustaría competir, pero la salud está primero y las medidas adoptadas están avaladas por científicos. No tenemos opción, nos guste o no nos guste por lo que aceptamos el criterio adoptado por el gobierno", concluyó.

El fútbol juvenil de la Asociación Uruguaya de Fútbol también se suspendió. Iba a comenzar este fin de semana y ahora se postergó hasta el 10 de abril. En femenino se posterga la final de la B entre Racing y Náutico y el arranque de la nueva temporada. La Liga Universitaria parará tras haber iniciado recientemente la actividad.

Dentro de la órbita de la AUF se suspendió el fútbol playa masculino y femenino en instancias previas a las semifinales y tampoco se podrá retomar la definición de los torneos de fútbol sala postergados en noviembre.

"Sabemos que esto afecta la continuidad del campeonato, pero entendemos la realidad que estamos, yo por ejemplo estoy aislado por contacto con compañero positivo. Las medidas no son las deseadas pero son las que pueden frenar el avance de la pandemia porque el deporte genera mayores contactos; no sé si generará la caída de los contagios pero va a disminuir el riesgo", dijo a Referí Fabián Canaveris, jugador de Malvín.

Diego Battiste

El fútbol playa estaba en pleno desarrollo de los torneos

"El deporte al aire libre es beneficioso para la salud y más en un contexto de pandemia, pero la situación está llegando a un grado tal en el que es necesario tomar medidas que tienen detrás una fundamentación científica", agregó.

"Vamos a intentar mantener los entrenamientos siempre cumpliendo con las recomendaciones de higiene y distanciamiento. Muchos jugadores que disputan este torneo integran la selección que en mayo tiene las Eliminatorias, por lo que necesitamos seguir entrenando y estar preparados", concluyó.

Leandro Vaz, entrenador de judo de Olimpia, dijo: "Creo que la salud es lo principal y en nuestro deporte es muy difícil ya que al ser tan directo el contacto se dificulta más. Es justo todo lo que no se puede hacer: respirarle arriba, tocarse, transpiración... Es muy difícil. Entiendo que si es una enfermedad tan contagiosa, nosotros no tendríamos cómo no contagiarnos. Pero a la vez los deportistas de artes marciales son los más aplicados y cuidadosos de su higiene. Ya llevamos un año sin poder competir, es muy difícil mantener a los deportistas motivados y varios ya han dejado el deporte".

Vaz expresó que el deporte federado para pero no el básquetbol ni el fútbol porque ahí están en juego "intereses económicos". "Lo mismo pasa con espectáculos públicos que se han visto en los últimos meses".

"¿Qué onda Luis? Me cancelás el deporte amateur y me dejás espectáculos con 400 personas?", escribió en su cuenta de Twitter Jimena Bouzas, exarquera de Las Cimarronas en hockey sobre césped.

El hockey femenino comenzó la disputa del Uruguayo el pasado domingo pero tras la primera fecha deberá parar la actividad.

Camilo Dos Santos

El hockey femenino había disputado su primera fecha

"Náutico ha apoyado y seguirá apoyando las medidas que tome el gobierno. Nos encantaría jugar, pero es más que entendible en esta situación la suspensión. Esperemos que la vacunación ayude a controlar la pandemia para volver a jugar y hacerlo con continuidad", expresó Mateo Pereiro, entrenador del club en hockey sobre césped.

Paola Galusso, alma mater de Juan Ferreira, campeón en hombres y mujeres del vóleibol uruguayo expresó: "A todos los deportistas o aficionados al deporte nos toca el talón de aquiles que el recorte venga por ahí, pero creo que tenemos que ser responsables y consientes del momento que estamos pasando y colaborar desde donde podamos. Nunca me había tocado un positivo pero recientemente contrajo el virus un profe y lo primero que hice fue cerrar el club".

"Eso sí, pido sentido común. No suspendamos el deporte y después veamos casamientos de 500 personas. Pero la verdad es que la cosa está brava", concluyó.