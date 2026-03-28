Jorge Bava habló de la "virtud del equipo" para sacar adelante un partido complicado, y destacó las atajadas de Ignacio Suárez y el "muchísimo desgaste" de Maximiliano Gómez en Nacional

El técnico de Nacional , Jorge Bava, habló luego del muy trabajoso triunfo de su equipo por 3-2 sobre Montevideo City Torque, con un rendimiento que no fue el mejor, pero un equipo que supo sobreponerse cuando perdía y anotó tres goles en solo 8 minutos.

Los albos se llevaron tres puntos de oro ante un adversario que lo dominó todo el segundo tiempo, con un notable Ignacio Suárez en el arco, así como también, Maximiliano Gómez fue figura en el primero.

Jorge Bava fue muy claro y quizás con eufemismos, dejó entrever lo complicada que fue esta victoria para Nacional.

"Fue un rival muy difícil y una gran virtud del equipo para sacar el partido adelante", comenzó diciendo el director técnico tricolor en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Montevideo City Totque.

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Montevideo City Torque 2-3 Nacional: el tricolor ganó un partido importantísimo y sufrido por el Torneo Apertura, con Ignacio Suárez como gran figura

A su vez, fue consultado acerca de la enorme figura de Ignacio Suárez en el arco.

"Le dio mucha seguridad al equipo y estuvo muy bien con los tiros de media distancia, sólido. Estamos pendientes de lo que pueda ocurrir con la lesión de Luis (Mejía), pero aún no sabemos bien qué es lo que tiene", sostuvo.

Bava dijo que Nacional por momentos hizo "el fútbol que queremos, lo que planificamos. El rival hizo lo suyo, pero el equipo fue solidario".

El DT de los albos, especificó por qué jugó en los últimos minutos con cinco hombres en el fondo, ante el tremendo asedio del rival.

"Faltaban 5 minutos y empezaron a cargar con doble punta en el área y estuvimos oportunos en defender para poder igualar afuera con los volantes-carrileros y los extremos, y estar bien cubiertos".

A la hora de hablar de que la dupla entre Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro se va consolidando en ofensiva, fue muy claro: "Maxi (Gómez) tuvo muchísimo el desgaste. (junto a Gonzalo Carneiro) jugaron cuando tenían que jugar, y de repente, cuando no tenés el dominio del partido, trabajaron mucho por el equipo".

"La dupla es importante que llegue al gol y tengan conocimiento mutuo. Todos los delanteros que coloqué anotaron y eso es relevante para favorecer al equipo", explicó Bava.