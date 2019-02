El día que Liam Neeson buscó venganza en el mundo real

Desde que en 2008 el británico Liam Neeson protagonizó Búsqueda implacable se convirtió en un galán maduro del cine de acción, con una serie de películas similares: una persona cercana es secuestrada/asesinada/atacada, y él, que es un veterano policía o miembro de alguna agencia de inteligencia, sale con una pistola en la mano a vengarse de los criminales que lo hicieron. Justamente, el próximo 21 de febrero se estrena en Uruguay la perla más reciente de ese collar cada vez más largo, con un título bastante autodescriptivo: Venganza.

Mientras Neeson, de 66 años, realizaba la gira de prensa anterior al estreno, contó una historia de su pasado que podría haber sido el argumento de una de sus películas de esta nueva era. Pero además, por los términos utilizados para contarla, le valió críticas y ataques.

En entrevista con el diario inglés The Independent, Neeson relató por primera vez que hace años volvió desde el exterior a su tierra natal, Irlanda del Norte, y se encontró con que una mujer de su entorno cercano había sido violada. "Ella lo manejó de la forma más extraordinaria", contó, "pero mi reacción inmediata... le pregunté: '¿sabés quién fue?' No. '¿De qué color era?' Me dijo que era un hombre negro".

Durante una semana, el actor salía a recorrer las calles armado con una cachiporra, esperando que alguien se le acercara. "Esperaba que un negro bastardo saliera de un pub y me provocara, para poder matarlo". Tanto la intención de salir a buscar a alguien como el foco que puso en el color de piel del atacante son hoy para Neeson motivo de arrepentimiento. "Fue horrible, horrible, cuando pienso que hice eso", contó, "Y nunca antes lo había admitido. Es espantoso. Pero aprendí una lección de todo eso, cuando me pregunté: ¿que carajo estás haciendo?".

La historia de Neeson se viralizó rápidamente luego de su publicación en la tarde del lunes, y el actor fue criticado por los términos utilizados, y por que su pregunta haya sido directamente sobre la piel del atacante, y no otro rasgo. Neeson se negó a volver a hablar sobre el episodio.