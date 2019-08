El doble furcio de Bordaberry en el Senado y otros errores inconscientes de políticos

Los senadores discutieron este martes en el Parlamento una moción de repudio al régimen de Nicolás Maduro planteada por el legislador nacionalista Javier García, luego de que tres referentes del Frente Amplio –el candidato Daniel Martínez, el ministro Danilo Astori y el expresidente José Mujica– afirmaran en los últimos días, luego de meses de rechazarlo o evitarlo, que en Venezuela hay una dictadura.

En el correr de la sesión, aunque pretendió ser enfático en sus declaraciones, el senador colorado Pedro Bordaberry se equivocó dos veces. En vez de decir que nunca defendió una "dictadura" –como el legislador cataloga al sistema político que hay en el país caribeño–, se confundió y uso en su lugar la palabra "democracia".

"Nunca he defendido una democracia...¡nunca he defendido una dictadura en mi vida! Siempre he condenado una democracia...¡una dictadura!", sostuvo Bordaberry volviendo dos veces sobre sus palabras por no querer decir lo que dijo.

Los furcios en política no se dan con frecuencia, pero cuando suceden, cualquiera que está atento los percibe. Si hay registro, las equivocaciones de los candidatos, legisladores y demás dirigentes políticos saltan a la vista.

Este es un resumen de los errores más notorios en los discursos de políticos locales en los últimos años.

El exprecandidato frenteamplista Óscar Andrade también dijo algo distinto a lo que buscaba expresar ante la mirada atenta de los uruguayos que el 13 de junio se sentaron frente al televisor para presenciar el primer debate presidencial en 25 años. En el estudio de Canal 4, el dirigente sindical se enfrentó con el precandidato colorado Ernesto Talvi.

La retórica y la solvencia de Andrade impresionó a quienes no lo tenía en el radar.

No obstante, cuando expresó sus últimas palabras para persuadir a posibles votantes, cometió un furcio del que después se lamentó: "No hay precedentes en Sudamérica de que un obrero de la construcción acceda a la vicepresidencia", dijo, para corregirse rápidamente y decir "presidencia".

La frase generó además discusión porque por esas horas habían quienes dentro del Frente Amplio marcaban que si Andrade votaba bien en la elección se le abría una puerta como compañero de fórmula de una interna que tenía como casi seguro ganador a Daniel Martín.

La instancia de debate se repitió dos semanas después, esta vez entre el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga y la precandidata oficialista Carolina Cosse. El senador criticó cómo el gobierno llevó adelante la economía del país y uno de los argumentos que usó fue que en Uruguay “cierra un tambo cada 40 minutos”.

Los televidentes enseguida advirtieron lo improbable que sonaba esta cifra, sobre la que el legislador no mencionó la fuente, y en redes sociales publicaron diversos chistes y publicaciones burlando el argumento de Larrañaga.

Sin embargo, el senador nacionalista no se dio cuenta en el momento del error. Al día siguiente del intercambio con la ingeniera tuvo que publicar en su cuenta de Facebook un video pidiendo disculpas. "Lamentablemente yo metí la pata ayer, dije 40 minutos y agarraron para la chacota algunos frentistas y bueno, mientras eso sirva para llamar la atención bienvenido haber dicho una cifra en forma equivocada", expresó en la transmisión a través de la red social.

El ministro de Economía, Danilo Astori, también se equivocó durante una sesión parlamentaria y expresó algo que no pretendía decir. En agosto de 2016, el jerarca fue interpelado por el senador Larrañaga. Desde el comienzo de la segunda administración del presidente Tabaré Vázquez (2015-2020), el ministro se ha empeñado en decir "consolidación fiscal" en vez de "ajuste", al referirse a temas de impuestos y aumentos de tarifas. Sin embargo, ese día –según consta en la versión taquigráfica y fue publicado en el portal 180– Astori le llamó de la segunda forma.

El secretario de Estado enseguida advirtió su desliz. Apenas hizo referencia al "ajuste fiscal", dijo que su uso estaba ligado "a correcciones que tuvo la economía totalmente distintas a las actuales", puntualmente a los gobiernos de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y Jorge Batlle (2000-2005). "Nosotros estamos haciendo una corrección de 1% del Producto (Interno Bruto). Yo cité hoy que el gobierno del Partido Nacional en 1990 hizo un ajuste equivalente a más de cinco puntos", agregó.

Las palabras también le jugaron una mala pasada a Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien el 23 de febrero de este año tuvo que rectificarse y aclarar que la ayuda que enviaba Estados Unidos a Venezuela era "humanitaria" y no "militar", como primero dijo.