El dólar bajó 0,6%, se descolgó de los $ 43 y está en su menor nivel desde febrero

El dólar interbancario cayó 0,6% en el arranque de la semana, a $ 43,96 en el promedio de las transacciones, su menor cotización desde el pasado 23 de febrero. La moneda estadounidense arrastra una racha bajista de cinco semanas, que se acentuó luego que el Banco Central del Uruguay (BCU) decidiera elevar la tasa de interés de referencia para anclar las expectativas inflacionarias al centro de su rango meta (4,5%). El monto operado este lunes en el mercado mayorista fue de US$ 14,7 millones y no hubo intervención directa del BCU.

En la pizarra el público del BROU, el dólar bajó 20 centésimos respecto al viernes y quedó a $ 41,75 para la compra y $ 44,15 para la venta.

El dólar acumula una baja de 1,7% en lo que va de agosto, y ahora está apenas 1,4% por encima del cierre del año pasado. En marzo, el tipo de cambio llegó a cotizar más de 5% por encima de la última operación de diciembre de 2020.

En Brasil, por su lado, el dólar también se debilitó 0,2% este lunes y cerró a 5,37 reales por billete verde. En Argentina, el dólar blue se mantuvo a 178 pesos para la compra y 182 pesos argentinos para la venta.

Tras la suba de la tasa de interés que resolvió el BCU el miércoles 11 de agosto el economista, Javier de Haedo, advirtió sobre el posible ingreso de capitales especulativos “golondrina” de corto plazo. “Se prepara el terreno para el carry trade y para que baje el dólar, para que la inflación baje”, escribió su cuenta de Twitter.

Consultado por ese tema, el presidente del BCU, Diego Labat, aseguró la semana pasada que "no está habiendo ingreso de capitales” a Uruguay. "En los últimos meses más bien alguno se ha ido. No sé qué va a pasar para adelante, pero no es eso”, explicó sobre el comportamiento bajista del tipo de cambio de las últimas semanas.

"No existe ninguna razón real para que el dólar haya bajado en Uruguay en las últimas dos semanas, a contramano del mundo. Como era previsible, es el medio que indirectamente ha encontrado el BCU para enfrentar a la inflación. No es el camino", insistió De Haedo este lunes.

Gobierno emitió deuda en UI a 2034

La Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) colocó este lunes deuda en unidades indexadas (UI) a 2034. El gobierno ofreció un monto de 300 millones de UI (equivalente a US$ 34,8 millones) de la Nota del Tesoro en UI con vencimiento a 2024, recibió una demanda por $ 770 millones de UI, de los cuales terminó aceptando $ 420,4 millones (equivalente US$ 48,8 millones), a una tasa de interés de 2,5% anual. En esta oportunidad, las autoridades no tomaron la opción de adjudicar hasta el doble del monto licitado (600 millones de UI).